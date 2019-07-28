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Первый водитель-тысячник появился в Горецком районе
29.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Вчера водитель ОАО “Горецкое” Николай Игнатов первым в районе разменял вторую тысячу тонн на отвозке зерна от комбайнов. А сегодня лидера жатвы чествовали на зернотоке в Ректе.
С трудовой победой первого тысячника среди водителей поздравил начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Шацкий. Он вручил Николаю Игнатову Почетную грамоту районного комитета профсоюза работников АПК.
Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина отметила, что Николай и в прошлом году первым в районе покорил тысячную отметку, и вручила денежную премию и профсоюзную символику, которая будет отличать тысячника среди других участников уборочной. С успешной работой водителя поздравил также директор ОАО “Горецкое” Владимир Черников.
Елена Агейчик
Фото Михаила Левцова
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Вчера водитель ОАО “Горецкое” Николай Игнатов первым в районе разменял вторую тысячу тонн на отвозке зерна от комбайнов. А сегодня лидера жатвы чествовали на...
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