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Первый водитель-тысячник появился в Горецком районе

29.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Вчера водитель ОАО “Горецкое” Николай Игнатов первым в районе разменял вторую тысячу тонн на отвозке зерна от комбайнов. А сегодня лидера жатвы чествовали на зернотоке в Ректе.

 

Первый водитель-тысячник появился в Горецком районе

 

С трудовой победой первого тысячника среди водителей поздравил начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Шацкий. Он вручил Николаю Игнатову Почетную грамоту районного комитета профсоюза работников АПК.

 

 

Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина отметила, что Николай и в прошлом году первым в районе покорил тысячную отметку, и вручила денежную премию и профсоюзную символику, которая будет отличать тысячника среди других участников уборочной. С успешной работой водителя поздравил также директор ОАО “Горецкое” Владимир Черников.

 

Первый водитель-тысячник появился в Горецком районе

 

Первый водитель-тысячник появился в Горецком районе

 

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Вчера водитель ОАО “Горецкое” Николай Игнатов первым в районе разменял вторую тысячу тонн на отвозке зерна от комбайнов. А сегодня лидера жатвы чествовали на...
 
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