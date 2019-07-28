Первый водитель-тысячник появился в Горецком районе

Источник материала: Горецкий вестник

Вчера водитель ОАО “Горецкое” Николай Игнатов первым в районе разменял вторую тысячу тонн на отвозке зерна от комбайнов. А сегодня лидера жатвы чествовали на зернотоке в Ректе.





С трудовой победой первого тысячника среди водителей поздравил начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Шацкий. Он вручил Николаю Игнатову Почетную грамоту районного комитета профсоюза работников АПК.

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Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина отметила, что Николай и в прошлом году первым в районе покорил тысячную отметку, и вручила денежную премию и профсоюзную символику, которая будет отличать тысячника среди других участников уборочной. С успешной работой водителя поздравил также директор ОАО “Горецкое” Владимир Черников.









Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова