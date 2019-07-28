Жительница Западной Африки задержана в железнодорожном пункте пропуска «Брест»

Источник материала: Виртуальный Брест

28 июля в железнодорожном пункте пропуска «Брест» в поезде сообщением «Москва – Берлин» пограничный наряд задержал неизвестную женщину, выдававшую себя за гражданку Сенегала. 28-летняя иностранка предоставила пограничникам паспорт, который ей не принадлежал. Сама она по данному факту пояснить ничего не смогла.





В отношении нарушительницы начаты административные процессы по ст.ст. 23.29, 23.55 (незаконное пересечение госграницы, нарушение правил пребывания) КоАП Республики Беларусь. До выяснения личности и проведения разбирательства иностранная гражданка помещена в ИВС Брестской пограничной группы.