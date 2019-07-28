По миллиону за год. В Польше начался суд по крупнейшему иску о возмещении убытков в истории страны

Источник материала: Виртуальный Брест

В Опольском окружном суде начато судебное разбирательство по крупнейшему иску о возмещении убытков в истории польской судебной системы. Томаш Коменда, осужденный по ошибке суда за убийство, провел за решеткой 18 лет. За каждый год в тюрьме он требует миллион злотых, сообщает «Радио Польша» .





Летом 2018-го папа римский Франциск встретился в Ватикане с Комендой и его матерью. Фото: Reuters

Томаш Коменда, осужденный по ошибке суда за убийство 15-летней девушки в Милошице под Вроцлавом, провел за решеткой 18 лет. За каждый год он требует от государства миллион злотых (почти 240 тыс. евро) и еще 800 тыс. злотых в качестве компенсации за отсутствие возможности все это время работать и зарабатывать.

Судебный процесс о возмещению ущерба для Томаша Коменды был перенесен из Вроцлава в Ополе по просьбе адвоката. По его словам, суд, вынесший неверный приговор невиновному человеку, не должен принимать решение о соответствующей компенсации.

Заседание пройдет в закрытом режиме.

«Такова просьба самого Томаша Коменды, поскольку материалы следствия содержат весьма интимную информацию о том, как к нему относились и что с ним происходило в ходе его заключения. Он очень плохо это переносит, он все время находится под опекой психолога. В настоящее время нельзя говорить, что ему удалось вернуться к своему прежнему состоянию», — сказал адвокат Коменды.

История, которая потрясла Польшу

Весной 2018 года, после 18 лет в тюрьме, был оправдан Томаш Коменда.

23-летним парнем он попал за решетку по обвинению в убийстве 15-летней жительницы небольшого городка Милошицы. В новогоднюю ночь девушку изнасиловали и оставили на морозе умирать. Было известно, что пьяной она ушла после дискотеки из клуба с двумя неизвестными мужчинами. Ее тело нашли в нескольких десятках метров — голую, лишь в носках и с поясом.





Снимок убитой девушки. Фото взято с сайта: gazetawroclawska.pl

Дело было резонансным, но виновника не могли найти несколько лет. Подозреваемых отметали после экспертиз, пока на Коменду не указала соседка — ей показалось, что он подходит под описание. Мужчину проверяли по волосу, найденному на шапке жертвы, а также отпечатку зубов.

И хотя с десяток человек утверждали, что он отмечал Новый год дома в другом городе, было заявлено: экспертизы все подтверждают. А служебные собаки два раза указывали на Коменду по запаху из шапки. В основу обвинения включили еще тот факт, что мужчина признал, якобы имел связь с девушкой в Милошицах. Но в суде Коменда заявил о пытках и принуждении к даче этих показаний. Среди местных жителей ходили слухи, что настоящий преступник остается на свободе.

Несколько раз фигурант пытался покончить с собой в тюрьме, а тем временем его мать добилась пересмотра дела. И прокуратура представила новые факты: оказалось, анализ по ДНК преступника был тогда настолько неточным, что мог совпадать с ДНК трех разных людей. А след зубов только похож, но не такой же. И во второй раз суд пришел к выводу: человек невиновен, а улики, возможно, были сфабрикованы.

Кадры, где Коменда услышал оправдательный вердикт, потрясли Польшу.

«Первое впечатление? Это неописуемо! Словно родился заново. Никак не могу поверить, что я — свободный человек. И что спустя 18 лет снова могу обнять маму. Без нее бы ничего не удалось», — заявил Томаш Коменда в суде в марте 2018-го.

Вскоре началось расследование по делу о фальсификации доказательств. И задержали другого подозреваемого — местного жителя, не раз судимого за изнасилования, который изначально проходил свидетелем по делу. В ту ночь он выпивал неподалеку, говорил, что видел девушку на дискотеке.

В его показаниях нашли детали, которые мог знать только преступник: при описании внешности девушки он упомянул пояс и носки, которые якобы были видны из-под туфель. Но она была в высоких сапогах, а носки были надеты под колготки.

«Теперь система правосудия по крайней мере частично исправляет прошлые ошибки и благодаря интенсивной работе прокуроров и полицейских мы можем говорить о прорыве в этом деле», — комментировал дело генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.