«Годного» беларуса призвали в армию. Он умер от рака желудка на последней стадии

Источник материала: KYKY

В мае прошлого года парня из деревни Трощицы отправили на службу в армию. Его посчитали годным. В апреле 2019 года у него выявили рак желудка последней, четвертой стадии. В этом месяце 26-летний беларус умер, сообщает TUT.by.

Первыми историю Михаила Риштовского озвучили журналисты «Нашей Нивы». Они рассказали, как до армии молодой человек ездил по Беларуси вахтовым методом и работал строителем. Впервые его призвали в 2017 году, позже комиссовали по семейным обстоятельствам. В мае 2018 года он снова пошел в армию, чтобы дослужить. Но уже в мае этого года его уволили в запас из-за болезни – рака желудка последней стадии.

Сестра Михаила уточнила, что брат часто жаловался на самочувствие. Он страдал болями в животе, тошнотой, анализы крови медики называли плохими. До прихода на службу у парня пропал аппетит. Родственники надеялись, что медкомиссия обнаружит заболевание Риштовского, но его посчитали здоровым. Михаил отправился в часть в Слоним. Оттуда он попал в минский военный госпиталь, где врачи диагностировали рак желудка с метастазами. Беларуса пытались спасти, но он скончался в больнице поселка Мир. За две недели до смерти при росте 184 сантиметра он весил почти 45 килограммов.

Что говорят чиновники?

В Генпрокуратуре заявили, что Михаил заболел во время службы. Семья Риштовского этому не верит и считает, что на него не обратили внимания во время призыва. Врачи, которые осматривали парня в рамках медкомиссии, уверяют, что парень пришел с идеальными анализами. Их точно не могли подменить – они регистрируются.

В эпикризе из главного военного госпиталя указано, что проблемы со здоровьем Риштовского начались в феврале 2018 года. Но полковник медицинской службы Дмитрий Альховик настаивает, что впервые недуг Михаила проявился в апреле этого года. До этого парень беспокоили боли в спине и простуда. Альховик пояснил, что рак на четвертой стадии нашли потому, что опухоль «ползла по стенке желудка». А потом она стала агрессивной и быстро увеличилась в размерах. Так ее проявления зафиксировали в последний момент.