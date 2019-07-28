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«Годного» беларуса призвали в армию. Он умер от рака желудка на последней стадии
Источник материала: KYKY>
В мае прошлого года парня из деревни Трощицы отправили на службу в армию. Его посчитали годным. В апреле 2019 года у него выявили рак желудка последней, четвертой стадии. В этом месяце 26-летний беларус умер,
Первыми историю Михаила Риштовского
Сестра Михаила уточнила, что брат часто жаловался на самочувствие. Он страдал болями в животе, тошнотой, анализы крови медики называли плохими. До прихода на службу у парня пропал аппетит. Родственники надеялись, что медкомиссия обнаружит заболевание Риштовского, но его посчитали здоровым. Михаил отправился в часть в Слоним. Оттуда он попал в минский военный госпиталь, где врачи диагностировали рак желудка с метастазами. Беларуса пытались спасти, но он скончался в больнице поселка Мир. За две недели до смерти при росте 184 сантиметра он весил почти 45 килограммов.
Что говорят чиновники?
В Генпрокуратуре заявили, что Михаил заболел во время службы. Семья Риштовского этому не верит и считает, что на него не обратили внимания во время призыва. Врачи, которые осматривали парня в рамках медкомиссии, уверяют, что парень пришел с идеальными анализами. Их точно не могли подменить – они регистрируются.
В эпикризе из главного военного госпиталя указано, что проблемы со здоровьем Риштовского начались в феврале 2018 года. Но полковник медицинской службы Дмитрий Альховик настаивает, что впервые недуг Михаила проявился в апреле этого года. До этого парень беспокоили боли в спине и простуда. Альховик пояснил, что рак на четвертой стадии нашли потому, что опухоль «ползла по стенке желудка». А потом она стала агрессивной и быстро увеличилась в размерах. Так ее проявления зафиксировали в последний момент.
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