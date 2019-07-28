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Лукашенко принял ряд кадровых решений

29.07.2019 16:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лукашенко принял ряд кадровых решений
Фото из открытых источников

В понедельник, 29 июля, Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. В частности, по сообщению пресс-службы главы государства, президент назначил:

Лукашенко принял ряд кадровых решений Лукашенко снял с должности министра здравоохранения и назначил нового

  • Соловья Геннадия Михайловича - председателем Гомельского облисполкома; 
  • Линевича Анатолия Константиновича - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Витебской области;
  • Гурьянова Александра Евгеньевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Сан-Марино по совместительству.

Кроме того, президент дал согласие на назначение:

  • Шубского Александра Николаевича - председателем Глубокского райисполкома;
  • Гуторова Виктора Сергеевича - председателем Шумилинского райисполкома;
  • Сидоренко Александра Николаевича - председателем Житковичского райисполкома;
  • Турука Андрея Васильевича - председателем Кормянского райисполкома;
  • Круковича Евгения Михайловича - председателем Воложинского райисполкома;
  • Мельника Валерия Викторовича - председателем Любанского райисполкома;
  • Пилищика Сергея Михайловича - председателем Копыльского райисполкома;
  • Бутарева Александра Михайловича - председателем Горецкого райисполкома;
  • Гулого Михаила Владимировича - председателем Кировского райисполкома;
  • Полонникова Степана Ивановича - председателем Круглянского райисполкома;
  • Жигуцкого Константина Александровича - председателем Осиповичского райисполкома;
  • Михалюты Сергея Валерьевича - председателем Славгородского райисполкома;
  • Власевича Виталия Эдуардовича - главой администрации Первомайского района Бобруйска;
  • Корчика Дмитрия Александровича - генеральным директором ОАО «Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»;
  • Осмоловского Александра Григорьевича - председателем правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»;
  • Кадлубая Александра Владимировича - заместителем Министра образования;
  • Нестеровича Сергея Анатольевича - первым заместителем Министра связи и информатизации;
  • Якобсона Андрея Львовича - заместителем начальника Белорусской железной дороги.
 
 
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29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы.
 
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