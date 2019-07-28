В понедельник, 29 июля, Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. В частности, по сообщению пресс-службы главы государства, президент назначил:
- Соловья Геннадия Михайловича - председателем Гомельского облисполкома;
- Линевича Анатолия Константиновича - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Витебской области;
- Гурьянова Александра Евгеньевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Сан-Марино по совместительству.
Кроме того, президент дал согласие на назначение:
- Шубского Александра Николаевича - председателем Глубокского райисполкома;
- Гуторова Виктора Сергеевича - председателем Шумилинского райисполкома;
- Сидоренко Александра Николаевича - председателем Житковичского райисполкома;
- Турука Андрея Васильевича - председателем Кормянского райисполкома;
- Круковича Евгения Михайловича - председателем Воложинского райисполкома;
- Мельника Валерия Викторовича - председателем Любанского райисполкома;
- Пилищика Сергея Михайловича - председателем Копыльского райисполкома;
- Бутарева Александра Михайловича - председателем Горецкого райисполкома;
- Гулого Михаила Владимировича - председателем Кировского райисполкома;
- Полонникова Степана Ивановича - председателем Круглянского райисполкома;
- Жигуцкого Константина Александровича - председателем Осиповичского райисполкома;
- Михалюты Сергея Валерьевича - председателем Славгородского райисполкома;
- Власевича Виталия Эдуардовича - главой администрации Первомайского района Бобруйска;
- Корчика Дмитрия Александровича - генеральным директором ОАО «Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»;
- Осмоловского Александра Григорьевича - председателем правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»;
- Кадлубая Александра Владимировича - заместителем Министра образования;
- Нестеровича Сергея Анатольевича - первым заместителем Министра связи и информатизации;
- Якобсона Андрея Львовича - заместителем начальника Белорусской железной дороги.