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За первое полугодие таможня выявила 30 фактов перемещения наркотиков

29.07.2019 16:37 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минской региональной таможней в первом полугодии 2019 года выявлено 30 фактов незаконного перемещения в международных почтовых отправлениях психотропных веществ, наркотических средств и их прекурсоров общим весом свыше 1,1 кг.

В результате возбуждено 10 уголовных дел. Среди перемещаемых в посылках наркотиков – марихуана, героин, кокаин; лекарственных средств, содержащих в своем составе наркотические вещества, - трамадол, кодеин, тилидин, бромазепам, оксазепам и другие. За аналогичный период 2018 года количество выявленных подобных фактов было практически в два раза меньше.

Недавно минские таможенники в Национальном аэропорту «Минск» обнаружили марихуану в одном из международных почтовых отправлений.

При проведении операций таможенного контроля в посылке, следовавшей из Нидерландов в адрес жителя г. Минска, перемещался пакетик с высушенным измельченным веществом зелено-коричневого цвета. Пакетик был аккуратно приклеен внутри детской открытки.

Экспертами Государственного комитета судебных экспертиз установлено, что данное вещество является опасным наркотическим средством – марихуаной. Гражданин Республики Беларусь 1997 г.р. задержан. В доме молодого человека обнаружена специальная курительная трубка с частицами марихуаны внутри.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотического средства Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328-1 УК Республики Беларусь. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, сообщает пресс-служба Минской региональной таможни.

Напомним, что Александр Лукашенко недавно подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь». Одно из нововведений - смягчение по 328 «наркотической» статье УК.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Минской региональной таможней в первом полугодии 2019 года выявлено 30 фактов незаконного перемещения в международных почтовых отправлениях психотропных веществ,...
 
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