«Три тенора» исполнили мировые шедевры на втором концерте «Классика у Ратуши с velcom | A1» в Минске

Пятый сезон фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» продолжается в Минске. На концерте 27 июля выступили солисты проекта «Три тенора» в сопровождении Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Иосифа Жиновича. Впереди еще четыре музыкальных вечера.

Новый сезон фестиваль «Классика у Ратуши с velcom | A1» начал 29 июня с концерта в Витебске. 3 июля концерты состоялись сразу в двух новых городах – Гродно и Гомеле, а в прошедшие выходные прошел концерт в Бресте. С 20 июля фестиваль вернулся туда, где он начинался пять лет назад, – к минской Ратуше. 27 июля там состоялся уже второй из шести запланированных в столице концертов.

В этот раз главной темой программы стала мировая вокальная классика. Популярные народные песни на испанском, итальянском, белорусском, украинском и русском языках – от Santa Licia и O sole mio до «Метелицы» и «Вяне рута», – а также романсы, арии из известных опер и оперетт («Риголетто», «Кармен», «Страна улыбок») прозвучали в исполнении проекта «Три тенора» – в составе Владимира Куксенкова, Ивана Березина и Сергея Подовалова. Их выступление сопровождал Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь имени Иосифа Жиновича. Место за дирижерским пультом занял народный артист Беларуси, профессор Михаил Козинец.

Отдельный блок концерта был посвящен теме 75-летия освобождения Беларуси, особым событием которого стала премьера: композитор и аранжировщик оркестра, Заслуженный артист Республики Беларусь Александр Кремко написал фантазию на темы военных песен Игоря Лученка, ушедшего из жизни в прошлом году. И именно зрители, собравшиеся в этот вечер у минской ратуши, услышали это произведение первыми.

Вечера классики в столице, которые неизменно проходят при поддержке компании velcom | A1 и Мингорисполкома, продлятся до 31 августа. В ближайшую субботу на сцене у ратуши выступит музыкальная капелла «Сонорус», на следующей неделе в Минск приедет эстонский духовой оркестр «Саксон», затем свою программу представит Государственный камерный оркестр Республики Беларусь с участием международного концертного солиста, профессора Высшей Школы искусств пианиста Тимура Сергеени (Бельгия-Беларусь). Завершит серию концертов под открытым небом на площади Свободы Президентский оркестр Республики Беларусь.

Посетить все концерты «Классики у Ратуши с velcom | A1», как обычно, можно бесплатно. А минские события фестиваля буду доступны для просмотра в прямом эфире и в записи, velcom | A1 организует трансляции с площади Свободы, которые с помощью видеосервиса VOKA можно смотреть бесплатно на любом устройстве и в сети любого оператора связи.