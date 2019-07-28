Власти составили антирейтинг электроприборов. Какая техника оказалась в черном списке

Источник материала: Tut.by

В Беларуси составили антирейтинг опасного бытового электрооборудования, сообщает Министерство торговли и антимонопольного регулирования. Найти список электроприборов можно найти на сайте Госстандарта.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

На начало июля в антирейтинге была информация о 36 торговых марках. В числе электроприборов, к которым у властей есть вопросы, попали смартфоны, зарядные устройства, светильники, сетевые фильтры, фены, чайники, миксеры, вафельницы, мясорубки, кофемолки, электроплита.

Антирейтинг составили на основании реестра опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Беларуси.

Напомним, в Беларуси в 2015 году создали реестр юридических и физических лиц, которые импортируют в нашу страну опасную продукцию, его можно посмотреть на сайте Минторга. В перечень включают тех, кто нарушает требования технических регламентов ТС и ЕАЭС.