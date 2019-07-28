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Власти составили антирейтинг электроприборов. Какая техника оказалась в черном списке
Источник материала: Tut.by
В Беларуси составили антирейтинг опасного бытового электрооборудования, сообщает Министерство торговли и антимонопольного регулирования. Найти список электроприборов можно найти
На начало июля в антирейтинге была информация о 36 торговых марках. В числе электроприборов, к которым у властей есть вопросы, попали смартфоны, зарядные устройства, светильники, сетевые фильтры, фены, чайники, миксеры, вафельницы, мясорубки, кофемолки, электроплита.
Антирейтинг составили на основании реестра опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Беларуси.
Напомним, в Беларуси в 2015 году
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На начало июля в антирейтинге была информация о 36 торговых марках.
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