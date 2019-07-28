Наконец стартует наш любимый летний фотоконкурс!

Источник материала: Ивьевский край

Друзья! В преддверии праздника "Ивьевский помидор", снова стартует наш любимый летний фотоконкурс "Сеньор Помидор-2019"!

Конкурс продлится по 14 августа. Победителей определит онлайн-голосование на сайте газеты «Іўеўскі край».

Чтобы поучаствовать, вам необходимо прислать интересные "помидорные" фотографии в хорошем качестве на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (в теме письма напишите "на фотоконкурс")

Итоги конкурса будут подведены 17 августа на районном празднике «Ивьевский помидор». Все финалисты также смогут с выставки забрать свои распечатанные фото в большом формате на память. :)

Креативных идей и удачных фотосессий вам, будущие участники! Очень ждем!











