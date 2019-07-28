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Наконец стартует наш любимый летний фотоконкурс!

29.07.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Друзья! В преддверии праздника "Ивьевский помидор", снова стартует наш любимый летний фотоконкурс "Сеньор Помидор-2019"!

Конкурс продлится по 14 августа. Победителей определит онлайн-голосование на сайте газеты «Іўеўскі край».

Чтобы поучаствовать, вам необходимо прислать интересные "помидорные" фотографии  в хорошем качестве на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (в теме письма напишите "на фотоконкурс")

Итоги конкурса будут подведены 17 августа на районном празднике «Ивьевский помидор». Все финалисты также смогут с выставки забрать свои распечатанные фото в большом формате на память. :)

Креативных идей и удачных фотосессий вам, будущие участники! Очень ждем!

Наконец стартует наш любимый летний фотоконкурс!

Наконец стартует наш любимый летний фотоконкурс!

Наконец стартует наш любимый летний фотоконкурс!

 
 
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Друзья! В преддверии праздника "Ивьевский помидор", снова стартует наш любимый летний фотоконкурс "Сеньор Помидор-2019"! Конкурс продлится по 14...
 
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