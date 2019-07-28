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Лукашенко согласовал назначение новых руководителей пяти районов Могилевской области

29.07.2019 16:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник дал согласие на назначение новых руководителей пяти райисполкомов Могилевской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Так, Александр Бутарев согласован на должность  председателем Горецкого райисполкома, Михаил Гулый - председателем Кировского райисполкома, Степан Полонников - председателя Круглянского райисполкома, Константин Жигуцкий - председателя Осиповичского райисполкома, Сергей Михалюта - председателя Славгородского райисполкома. Кроме того, Виталий Власевич станет новым главой администрации Первомайского района Бобруйска.

В ходе встречи с ними и с новыми руководителями ряда других регионов, Лукашенко сообщил, в текущем году планирует посетить юго-восточные районы Могилевской области. "Ближайшее время, даже в этом году, побуду на юго-востоке, я уже планировал. Я там пролетел, посмотрел, но надо сесть и основательно посмотреть, как реализуется эта программа (по развитию юго-восточных районов Могилевской области  - ИФ), - сказал президент.

"Поэтому встретимся с руководителями и обсудим", - добавил он.

Президент спросил, как реализуется его указ о социально-экономическом развитии региона и соответствующая областная программа, рассчитанная до 2020 года. Его проинформировали, что, в частности, в Славгороде уже появилось несколько новых предприятий в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, деревообработки.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник дал согласие на назначение новых руководителей пяти райисполкомов Могилевской области, сообщила...
 
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