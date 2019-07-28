Пограничники применили табельное оружие при задержании нарушителя в Вороновском районе

Источник материала: Интерфакс

Для задержания оказавшего неповиновение жителя Вороновского района пограничники применили табельное оружие, сообщили в Государственном пограничном комитете.

"В вечернее время 28 июля в Вороновском районе в пограничной полосе в 30 метрах от границы с Литвой пограничный наряд обнаружил автомобиль Jeep без регистрационных номеров, возле которого находился неизвестный", - рассказали в ГПК.

По информации ведомства, увидев правоохранителей, мужчина сел в машину и попытался скрыться. Он проигнорировал неоднократные требования об остановке, после чего пограничники были вынуждены применить табельное оружие для задержания внедорожника.

"В ходе поисковых мероприятий неподалеку на поле был задержан автомобиль с пробитыми колесами, а спустя несколько часов по месту жительства и его водитель. Свое нахождение на режимной территории житель деревни Бражельцы Вороновского района объяснил сбором даров природы, а скрыться решил, так как чего-то испугался", - продолжили в комитете.

В отношении мужчины начат административный процесс по ст.ст.23.30 (нарушение пограничного режима) и 23.4 (неповиновение) КоАП Беларуси. Ему грозят крупные штрафы.