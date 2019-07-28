Природные ресурсы Земли на 2019 год исчерпаны - данные исследования

Источник материала: Интерфакс

Человечество в понедельник израсходовало весь объем природных ресурсов - воды, почвы и воздуха на 2019 год и с этого дня начинает жить "в долг", сообщил в понедельник канал CNN со ссылкой на результаты исследования аналитического центра Global Footprint Network.

"Всемирный день экологического долга, наступивший 29 июля, означает, что человечество в настоящее время использует природу в 1,75 раза быстрее, чем восстанавливаются экосистемы нашей планеты", - заявила экологическая группа, которая находится в штате Калифорния, США.

В исследовании сообщается, что Всемирный день экологического долга наступил в этом году на два месяца раньше предполагаемого срока. Это самая ранняя дата за последние 20 лет.

"У нас есть только одна Земля - это определяющий контекст человеческого существования. Мы не можем использовать 1,75 часть планеты без разрушительных последствий", - отметил в сообщении основатель аналитического центра Global Footprint Network Матис Вакернагель.

В результатах исследования сообщается, что глобальный перерасход проявляется в виде обезлесения, эрозии почвы, потери биологического разнообразия, что приводит к изменению климата и экстремальным погодным условиям.

Министр по вопросам охраны окружающей среды в Чили Каролина Шмидт заявила, что основной причиной сокращения даты наступления Всемирного дня экологического долга стало увеличение количества выбросов углекислого газа.