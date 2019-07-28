Гродненец выманил у двух женщин $15 тыс. и купил себе квадроцикл

Источник материала: Интерфакс

Управление Следственного комитета по Гродненской области расследует уголовное дело, возбужденное в отношении жителя областного центра, который подозревается в мошенничестве, сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

"С заявлением о совершении преступления в органы внутренних дел обратилась жительница областного центра, которая указала, что в период с ноября 2018 года по апрель 2019 года, злоупотребляя ее доверием, мужчина 1984 года рождения под различными предлогами похитил почти $2300 и планшет стоимостью $200", - рассказал Шершеневич.

По его словам, в ходе дальнейшей проверки было установлено, что аналогичным образом он в период с августа по ноябрь 2014 года похитил свыше $13 тыс. еще у одной жительницы Гродно.

Как отметил представитель УСК, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности, постоянного места работы не имеет. "В целях обеспечения возмещения причиненного им ущерба и имущественных взысканий наложен арест на имущество, в т.ч. на квадроцикл, приобретенный за похищенные деньги", - добавил он.

"Помимо выяснения фактических обстоятельств указанных преступлений, следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции продолжают устанавливать граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемого. Обращаться с соответствующими заявлениями можно по телефонам: (8-015) 72-41-39, 72-40-40 или 102", - резюмировал Шершеневич.



