В доме полузащитника «Арсенала» найден труп мужчины. Полиция раскрыла подробности гибели

Источник материала: Tut.by

В доме полузащитника сборной Египта и лондонского «Арсенала» Мохамеда Эльнени обнаружен труп мужчины, сообщает BBC .



Эльнени в матче против БАТЭ. Reuters

Как уточняет полиция, скорее всего, погибший был вором и скончался от удара электрическим током, когда намеревался перерезать провода сигнализации.

Дом Эльнени расположен в 100 километрах от Египта. Последнее время он использовался в качестве офиса для семейной благотворительной организации.