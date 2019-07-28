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В доме полузащитника «Арсенала» найден труп мужчины. Полиция раскрыла подробности гибели
Источник материала: Tut.by
В доме полузащитника сборной Египта и лондонского «Арсенала» Мохамеда Эльнени обнаружен труп мужчины,
Как уточняет полиция, скорее всего, погибший был вором и скончался от удара электрическим током, когда намеревался перерезать провода сигнализации.
Дом Эльнени расположен в 100 километрах от Египта. Последнее время он использовался в качестве офиса для семейной благотворительной организации.
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В доме полузащитника сборной Египта и лондонского «Арсенала» Мохамеда Эльнени обнаружен труп мужчины, сообщает BBC.
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