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В доме полузащитника «Арсенала» найден труп мужчины. Полиция раскрыла подробности гибели

29.07.2019 17:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В доме полузащитника сборной Египта и лондонского «Арсенала» Мохамеда Эльнени обнаружен труп мужчины, сообщает BBC.


Эльнени в матче против БАТЭ. Reuters

Как уточняет полиция, скорее всего, погибший был вором и скончался от удара электрическим током, когда намеревался перерезать провода сигнализации.

Дом Эльнени расположен в 100 километрах от Египта. Последнее время он использовался в качестве офиса для семейной благотворительной организации.

 
 
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В доме полузащитника сборной Египта и лондонского «Арсенала» Мохамеда Эльнени обнаружен труп мужчины, сообщает BBC.
 
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