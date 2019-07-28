ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жителя Хотимска насмерть сбил поезд под Борисовом

29.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Мужчина погиб под колесами товарного поезда неподалеку от Борисова, об этом сообщили БЕЛТА в МВД.

Трагический инцидент произошел около трех часов ночи 29 июля. По информации ведомства, житель Хотимска 1968 года рождения пересекал железную дорогу. Он остановился, чтобы пропустить товарный поезд, следовавший из Орши в Минск, однако стоял слишком близко к рельсам и попал под состав.

От полученных травм 51-летний мужчина скончался на месте. Согласно сводке происшествий, с начала года в стране произошло 63 несчастных случая на железной дороге. Кроме этого, 43 человека погибли, еще 20 получили травмы различной степени тяжести.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина погиб под колесами товарного поезда неподалеку от Борисова, об этом сообщили БЕЛТА в МВД. Трагический инцидент произошел около трех часов ночи 29 июля. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
Близко к Минску и даже у Птичи: какие участки и почем будут продавать с аукциона в августе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика