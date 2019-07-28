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Жителя Хотимска насмерть сбил поезд под Борисовом
29.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Мужчина погиб под колесами товарного поезда неподалеку от Борисова, об этом сообщили БЕЛТА в МВД.
Трагический инцидент произошел около трех часов ночи 29 июля. По информации ведомства, житель Хотимска 1968 года рождения пересекал железную дорогу. Он остановился, чтобы пропустить товарный поезд, следовавший из Орши в Минск, однако стоял слишком близко к рельсам и попал под состав.
От полученных травм 51-летний мужчина скончался на месте. Согласно сводке происшествий, с начала года в стране произошло 63 несчастных случая на железной дороге. Кроме этого, 43 человека погибли, еще 20 получили травмы различной степени тяжести.
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Мужчина погиб под колесами товарного поезда неподалеку от Борисова, об этом сообщили БЕЛТА в МВД. Трагический инцидент произошел около трех часов ночи 29 июля. По...
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