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Мстиславские моряки отпраздновали День военно-морского флота

29.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В минувшее воскресение члены районного объединения «Мстиславский экипаж» приняли участие в мероприятии, посвящённом Дню военно-морского флота. Белорусские моряки собрались в парке Мира у памятника Ивану Кулакову, чтобы почтить память военных моряков, своих товарищей и сослуживцев.

Подробнее читайте в ближайшем номере газеты за 1 августа 2019 года.

 
 
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В минувшее воскресение члены районного объединения «Мстиславский экипаж» приняли участие в мероприятии, посвящённом Дню военно-морского флота. Белорусские...
 
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