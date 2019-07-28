Мстиславские моряки отпраздновали День военно-морского флота

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В минувшее воскресение члены районного объединения «Мстиславский экипаж» приняли участие в мероприятии, посвящённом Дню военно-морского флота. Белорусские моряки собрались в парке Мира у памятника Ивану Кулакову, чтобы почтить память военных моряков, своих товарищей и сослуживцев.

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