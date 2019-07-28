Лукашенко: Заработная плата должна обязательно расти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обеспечить рост заработной платы потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко. В понедельник он встретился с руководителями районных исполнительных комитетов, сообщает телеканал «МИР 24».

«Постарайтесь сделать все, чтобы заработная плата была если не достойной (это везде не сделаешь), то хотя бы терпимой. Чтобы люди понимали: сегодня у них такая зарплата, а завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно должен быть прирост. Не потому что у нас выборы. Люди очень плохо воспринимают, когда что-то делается по какому-то политическому случаю. Потихоньку, на 5-8% у нас есть движение, прирост и пенсий, и заработной платы. Люди это видят», – отметил Лукашенко.

Президент назначил нового губернатора Гомельской области. Чиновникам Лукашенко поручил подготовиться к предстоящим выборам. В этом году в стране пройдут парламентские, а в следующем – президентские выборы.

