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В Минске 20-летний парень предлагал детям попробовать наркотики

29.07.2019 17:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 20-летний молодой человек предлагал детям попробовать наркотики.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, правоохранителям позвонила женщина, которая рассказала, что в подъезде к её ребёнку подходил юноша и предлагал попробовать наркотики. Сотрудники милиции немедленно выбыли к месту инцидента.

Прибывшие милиционеры заметили парня, который был похож по приметам на нарушителя, его доставили в районное управление. Позже выяснилось, что минчанин делал аналогичные предложения и другим детям. 

Правоохранителям молодой человек сказал, что приобретал наркотики для себя. Покупал через интернет-магазин и находил закладку. По словам юноши, он не помнит, как предлагал наркотики детям, поскольку был под воздействием Альфа-PVP и алкоголя.

Ведётся проверка с целью найти канал поставки наркотиков, а также их возможных покупателей. В отношении молодого человека составлен административный протокол.

Недавно в Минске был задержан повар.

Парень подозревался в причастности к незаконному обороту наркотиков – подробности здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске 20-летний молодой человек предлагал детям попробовать наркотики. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, правоохранителям позвонила...
 
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