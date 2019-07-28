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В Минске 20-летний парень предлагал детям попробовать наркотики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 20-летний молодой человек предлагал детям попробовать наркотики.
Как
Прибывшие милиционеры заметили парня, который был похож по приметам на нарушителя, его доставили в районное управление. Позже выяснилось, что минчанин делал аналогичные предложения и другим детям.
Правоохранителям молодой человек сказал, что приобретал наркотики для себя. Покупал через интернет-магазин и находил закладку. По словам юноши, он не помнит, как предлагал наркотики детям, поскольку был под воздействием Альфа-PVP и алкоголя.
Ведётся проверка с целью найти канал поставки наркотиков, а также их возможных покупателей. В отношении молодого человека составлен административный протокол.
Недавно в Минске был задержан повар.
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Новости Беларуси. В Минске 20-летний молодой человек предлагал детям попробовать наркотики. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, правоохранителям позвонила...
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