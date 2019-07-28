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К 100-летию органов госконтроля в Минске открыли памятный знак и аллею

29.07.2019 17:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К 100-летию органов госконтроля Беларуси 29 июля выпустили в обращение почтовую марку. Традиционно все началось с церемонии гашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

К 100-летию органов госконтроля в Минске открыли памятный знак и аллею

На марке и в основе спецштемпеля – эмблема ведомства, а тираж составит более 35 тысяч экземпляров.

И если 100 лет назад в Беларуси только зародились контролирующие структуры, то четверть века из них – это Комитет госконтроля. Поэтому праздничная программа насыщена вдвойне. Сегодня в парке Победы торжественно открыли памятный знак. Это символ неразрывной связи поколений людей, которые передали дело борьбы с недостатками на разных уровнях. Здесь же сотрудники ведомства весной высадили аллею деревьев. 25 ясеней – это объединение прошлого и будущего.

К 100-летию органов госконтроля в Минске открыли памятный знак и аллею

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Мы постарались поменять подходы к осуществлению контрольной деятельности, внедрив в практику контроля самый главный принцип, который действует и сегодня – не навреди. То есть контролер должен прийти на проверку, на субъект хозяйствования с твердым убеждением того, что если есть нарушение – оно не должно остаться безнаказанным. Иногда мы должны идти впереди времени, чтобы вскрывать негативные тенденции в экономике. Должны вовремя подсказывать или упреждать в развитии негативных тенденций.

К 100-летию органов госконтроля в Минске открыли памятный знак и аллею

За вековую историю менялись названия, но неизменной осталась главная цель – обеспечение экономической безопасности государства. Сегодня в сфере внимания высшего органа финансового контроля – практически все отрасли экономики и социальной сферы.

Люди в материале: Леонид Анфимов
 
 
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Новости Беларуси. К 100-летию органов госконтроля Беларуси 29 июля выпустили в обращение почтовую марку. Традиционно все началось с церемонии гашения, сообщили в...
 
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