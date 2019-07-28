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«Плюх сверху: жёлтая водичка или коричневая». Старушка поливает соседей фекалиями из окна
Источник материала: СТВ
Дождь из экскрементов! Измученная жительница дома по улице Осипенко бьётся в истерике – соседка с верхнего этажа сживает её со свету!
Не найдя на неё никакой управы, Оксана обратилась на «горячую линию» СТВ.
Оксана Соколова:
Оксана не раз пыталась поговорить с соседкой – но ни просьбы, ни мольбы, ни угрозы на пожилую женщину не действуют. Помочь в щекотливой ситуации не смогла ни одна из служб. От бессилия и несправедливости у женщины опустились руки.
Оксана Соколова:
От стихийной выгребной ямы страдают не только жители дома, но и коммунальщики. В доме как раз идёт долгожданный капитальный ремонт, а эксцентричная женщина выводит из равновесия полрайона!
Увидев съёмочную группу, к беседе присоединяется ещё одна жительница зловонного дома. Разбросанные во дворе фекалии не только вызывают отвращение у обитателей двора, но и уже привели к тому, что полчища насекомых слетаются сюда.
Сейчас людям остаётся только гадать, как привести причудливую соседку в чувство, и что стоит за острым желанием насолить всем и каждому!
Оксана Соколова:
Съёмочная группа СТВ решается побеседовать со скандально известной соседкой. Татьяна неохотно идет на контакт, но в разговоре чётко заявляет – соседи её оговаривают и бессовестно врут!
Татьяна Николаевна:
Оксана Соколова:
Юристы, ознакомившись с ситуацией в доме с душком, отмечают: нарушение санитарных норм, как и оскорбление соседей, может привести к серьёзному штрафу.
Дарина Стригельская, адвокат:
Вот там могут возникнуть вопросы. Но в плане возраста, самого по себе – он не влияет на привлечение к ответственности. Кроме того, думаю, что в этой ситуации будет нелишним обратиться в правоохранительные органы с тем, чтобы была проведена проверка.
После визита съёмочной группы в зловонный двор в редакцию программы обратились другие родственники женщины. Они искренне сочувствуют соседям Татьяны и открыто признают – пожилой женщине, действительно, нужен специальный уход. Ведь от её проделок они и сами хлебнули горя!
Женщина:
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук:
После многочисленных жалоб виновница ЧП и сама признала вину, и под прицелом телекамер обещала больше не беспокоить соседей.
Татьяна Николаевна:
Женщина:
Но соседи не верят ни единому слову! Ведь эти слова они слышали не раз, а утром под окнами появлялась свежая порция отходов.
Оксана Соколова:
Наступят ли долгожданные мир и покой в этом доме, и смогут ли жильцы задышать полной грудью – узнаем уже скоро! Мы будем следить за развитием событий!
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Дождь из экскрементов! Измученная жительница дома по улице Осипенко бьётся в истерике – соседка с верхнего этажа сживает её со свету! Озлоблённая женщина...
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