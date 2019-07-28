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«Плюх сверху: жёлтая водичка или коричневая». Старушка поливает соседей фекалиями из окна

29.07.2019 16:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Дождь из экскрементов! Измученная жительница дома по улице Осипенко бьётся в истерике – соседка с верхнего этажа сживает её со свету!

Озлоблённая женщина регулярно выливает в окно ведро испражнений прямо на голову прохожим!

Не найдя на неё никакой управы, Оксана обратилась на «горячую линию» СТВ.

«Плюх сверху: жёлтая водичка или коричневая». Старушка поливает соседей фекалиями из окна

Оксана Соколова:
Ситуация практически безвыходная – жить невозможно. Проветривать невозможно. Я не знаю, что дальше делать.

Оксана не раз пыталась поговорить с соседкой – но ни просьбы, ни мольбы, ни угрозы на пожилую женщину не действуют. Помочь в щекотливой ситуации не смогла ни одна из служб. От бессилия и несправедливости у женщины опустились руки.

«Плюх сверху: жёлтая водичка или коричневая». Старушка поливает соседей фекалиями из окна

Оксана Соколова:
Обращалась в службу 115, взяли заявление. Прошла неделя-полторы, смотрю – ничего не изменилось. Позвонила ещё раз 115. Мне сказали. Что была проведена беседа. То есть так же продолжает лить. Позвонила 102. Пришла милиция, заявление взяли у меня и ушли. Прошла опять неделя. Смотрю – льёт и льёт. Позвонила участковому – он мне конкретно сказал: «Я ничего не могу сделать».

От стихийной выгребной ямы страдают не только жители дома, но и коммунальщики. В доме как раз идёт долгожданный капитальный ремонт, а эксцентричная женщина выводит из равновесия полрайона!

«Плюх сверху: жёлтая водичка или коричневая». Старушка поливает соседей фекалиями из окна

Рабочие:
Вчера видели: вышла с миской какой-то и вылила всё. Запах ужасный!

Как можно работать, когда экскременты выливаются чуть ли не на голову!

Увидев съёмочную группу, к беседе присоединяется ещё одна жительница зловонного дома. Разбросанные во дворе фекалии не только вызывают отвращение у обитателей двора, но и уже привели к тому, что полчища насекомых слетаются сюда.

«Плюх сверху: жёлтая водичка или коричневая». Старушка поливает соседей фекалиями из окна

Ольга Политицкая:
Мухи вот такие стали летать. Частенько мы здесь, по этой дорожке – и плюх сверху жёлтая водичка. Или коричневая. Думаю, что такое? Мешки с …, извините, вытащила опять, чтоб на помойку отнесла.

Сейчас людям остаётся только гадать, как привести причудливую соседку в чувство, и что стоит за острым желанием насолить всем и каждому!

«Плюх сверху: жёлтая водичка или коричневая». Старушка поливает соседей фекалиями из окна

Оксана Соколова:
Всё у неё в порядке. Я тоже думала, что у неё забита канализация. Но я поговорила с сыном, он сказал, что никогда такого не было. Тем более у нас сейчас идёт капитальный ремонт, поменяли уже трубы.

Съёмочная группа СТВ решается побеседовать со скандально известной соседкой. Татьяна неохотно идет на контакт, но в разговоре чётко заявляет – соседи её оговаривают и бессовестно врут!

«Плюх сверху: жёлтая водичка или коричневая». Старушка поливает соседей фекалиями из окна

Татьяна Николаевна:
Деточки, не верьте. Если бы они мне такое сказали, так я б их на три буквы послала.

Оксана Соколова:
Разговаривала с её родственниками. Сын много чего обещал, ничего не сделал. Не далее как сегодня сказал: «Можете забирать её в дурдом – мне всё равно».

Юристы, ознакомившись с ситуацией в доме с душком, отмечают: нарушение санитарных норм, как и оскорбление соседей, может привести к серьёзному штрафу.

«Плюх сверху: жёлтая водичка или коричневая». Старушка поливает соседей фекалиями из окна

Дарина Стригельская, адвокат:
Помимо того, что необходимо держать в чистоте жилое помещение, вспомогательные помещения дома, необходимо также заботиться и содержать в чистоте и придомовую территорию жилого дома.

За нарушение правил пользования жилыми помещениями предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин. У закона нет временных рамок. Безусловно, будет оцениваться дополнительно её вменяемость, скажем так.

Вот там могут возникнуть вопросы. Но в плане возраста, самого по себе – он не влияет на привлечение к ответственности. Кроме того, думаю, что в этой ситуации будет нелишним обратиться в правоохранительные органы с тем, чтобы была проведена проверка.

После визита съёмочной группы в зловонный двор в редакцию программы обратились другие родственники женщины. Они искренне сочувствуют соседям Татьяны и открыто признают – пожилой женщине, действительно, нужен специальный уход. Ведь от её проделок они и сами хлебнули горя!

Женщина:
Капремонт усугубил, может быть, эту ситуацию. Потому что не вовремя были зашиты канализационные трубы стояка, не был подключён бачок.

«Плюх сверху: жёлтая водичка или коричневая». Старушка поливает соседей фекалиями из окна

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук:
Два правила нашей жизни: правило общежития, которое мы должны соблюдать, и наша личная свободная воля, которую никто не отменял. И в своём пространстве мы что хотим, то и делаем. Главное, из этого пространства далеко не выходить. Но если мы выходим из этого пространства, это сигнал обществу. Прежде всего, это сигнал о помощи, о неблагополучии, о том, что мне плохо. Кто себя так ведёт? Кто посылает такие сигналы обществу? Самые слабые люди. Это дети и пожилые. Как относятся близкие люди? А это первый круг нашего общения. Живут ли отдельно, вместе – они как-то относятся к этому человеку.

И я бы сказала, что все они радостно ждут её смерти.

После многочисленных жалоб виновница ЧП и сама признала вину, и под прицелом телекамер обещала больше не беспокоить соседей.

«Плюх сверху: жёлтая водичка или коричневая». Старушка поливает соседей фекалиями из окна

Татьяна Николаевна:
Вы уж меня простите. Я уже больше…

Женщина:
Что собираемся сделать? Естественно, лечить бабушку, принять меры, чтобы у неё не было доступа к балкону. Люди живут и без балконов.

Но соседи не верят ни единому слову! Ведь эти слова они слышали не раз, а утром под окнами появлялась свежая порция отходов.

Оксана Соколова:
Если три года это всё продлилось и как-то ничего не было… Ну, посмотрим, может быть, результат в этот раз будет хоть какой-нибудь.

Наступят ли долгожданные мир и покой в этом доме, и смогут ли жильцы задышать полной грудью – узнаем уже скоро! Мы будем следить за развитием событий!

Люди в материале: Оксана Соколова, Ольга Политицкая, Дарина Стригельская, Надежда Цыркун
 
 
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Дождь из экскрементов! Измученная жительница дома по улице Осипенко бьётся в истерике – соседка с верхнего этажа сживает её со свету! Озлоблённая женщина...
 
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