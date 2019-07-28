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Александр Лукашенко: «В Витебской области очень серьёзно надо разбираться с сельским хозяйством»

29.07.2019 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил губернатора Гомельской области. Им стал Геннадий Соловей, ранее работавший в должности первого заместителя председателя облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: «В Витебской области очень серьёзно надо разбираться с сельским хозяйством»

Место губернатора оставалось вакантным с того времени, как Владимир Дворник занял пост вице-премьера. Еще одно кадровое решение дня: новым помощником Президента  инспектором по Витебской области назначен Анатолий Линевич.    

Александр Лукашенко: «В Витебской области очень серьёзно надо разбираться с сельским хозяйством»

Глава государства пояснил, что остановил свой выбор на этой кандидатуре, потому что тот значительное время работал в сельском хозяйстве и хорошо знает эту сферу.   

Александр Лукашенко: «В Витебской области очень серьёзно надо разбираться с сельским хозяйством»

Для региона по-прежнему актуальна идея создания единой системы управления АПК. Ранее в области сформировали интеграционные структуры, которые объединили по несколько хозяйств. Единая система управления отраслью помогла бы сконцентрировать ресурсы и в значительной степени освободить организации от долгового бремени.

Президент поручил обеспечить своевременную выплату и рост зарплаты в регионах

Александр Лукашенко: «В Витебской области очень серьёзно надо разбираться с сельским хозяйством»

Александр Лукашенко: «В Витебской области очень серьёзно надо разбираться с сельским хозяйством»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается Витебской области, там сегодня надо очень серьезно разбираться с сельским хозяйством. И самое главное  – не ошибиться. Чтобы эта эпопея не вылилась в то, что мы какую-то отдушину дадим для убыточных хозяйств, которые так или иначе объединяются в эти структуры. Как это говорят: «У них будут разблокированы счета в банках». Ну хорошо, разблокированы, а дальше что? Поэтому хотелось бы, чтобы вы, исходя из своего опыта, вникли в эту проблему, и в ближайшее время мы ее должны рассмотреть.     

Александр Лукашенко: «В Витебской области очень серьёзно надо разбираться с сельским хозяйством»

Что касается Гомеля. Геннадий Михайлович, мы с тобой на эту тему говорили по-мужски пару дней назад. Коль берешься, значит знаешь, куда идешь. Чего ж не знаешь? Работал сам, видел. Главное, чтобы был результат. Наверное, эта область непростая. Конечно, там целый клубок проблем. Несмотря на то, что это самая южная область – она сложнее даже, чем Витебская. Там надо очень серьезно поработать, начиная от севооборота и заканчивая промышленными гигантами.  

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Александр Лукашенко: «В Витебской области очень серьёзно надо разбираться с сельским хозяйством»

Александр Лукашенко: «В Витебской области очень серьёзно надо разбираться с сельским хозяйством»

Александр Лукашенко: «В Витебской области очень серьёзно надо разбираться с сельским хозяйством»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Анатолий Линевич, Геннадий Соловей, Владимир Дворник
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил губернатора Гомельской области. Им стал Геннадий Соловей, ранее работавший в должности первого заместителя...
 
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