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Хоккей. Игроки "Гомеля" написали заявления в инспекцию труда и прокуратуру по поводу невыплаты зарплаты и задолженности по премиям
Источник материала: Партизан
Ряд бывших и действующих хоккеистов "Гомеля" написали заявления в инспекцию труда и обращения в прокуратуру.
Причина — невыплата зарплаты и невыполнение контрактных обязательств, а также задолженности по премиям, сообщает
В феврале прошла информация, что "Гомель" не оплатил взносы за участие в открытом чемпионате Беларуси сезона-2018/2019. Директор "Гомеля" Виталий Усович отметил, что федерация пошла клубу на встречу.
В мае Усович заявлял, что у клуба нет никаких финансовых проблем.
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Хоккей. Игроки "Гомеля" написали заявления в инспекцию труда и прокуратуру по поводу невыплаты зарплаты и задолженности по премиям
Ряд бывших и действующих хоккеистов "Гомеля" написали заявления в инспекцию труда и обращения в прокуратуру.
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