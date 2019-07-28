"Белорусский хоккей" . Причина — невыплата зарплаты и невыполнение контрактных обязательств, а также задолженности по премиям, сообщает





В феврале прошла информация, что "Гомель" не оплатил взносы за участие в открытом чемпионате Беларуси сезона-2018/2019. Директор "Гомеля" Виталий Усович отметил, что федерация пошла клубу на встречу.





В мае Усович заявлял, что у клуба нет никаких финансовых проблем.