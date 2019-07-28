ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четыре белорусских вуза не набрали студентов на бюджет и объявили дополнительный набор

29.07.2019 17:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Больше всего бюджетных мест осталось в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.

Четыре белорусских вуза не набрали студентов на бюджет и объявили дополнительный набор
Четыре белорусских высших учебных заведения объявили дополнительный набор на бюджетные места дневного отделения, сообщили в понедельник в Министерстве образования.

По дополнительному набору вузы принимают на дневной бюджет по тем специальностям, где абитуриентов "не хватило". В этом году, как выяснилось, на дефицит абитуриентов пожаловались четыре белорусских вуза.

Так, 79 мест свободны на специальностях "Агрономия", "Зоотехния" и "Агрохимия и почвоведение" в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках. Потенциальные абитуриенты должны иметь сертификаты ЦТ по биологии и химии выше семи баллов, либо же справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по этим предметам.

Два места осталось на "Славянской филологии" в Белгосуниверситете. Абитуриенты должны иметь от 25 баллов на белорусскому и от 15 - по истории Беларуси, а также справку о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях образования по предмету "Белорусская литература".


Также требуются филологи и в Гомельском госуниверситете - на "Белорусскую филологию". Требования: от 25 баллов - по белорусскому, выше 15 - по истории Беларуси и справка о сданной "Белорусской литературе". Допнабор проходит на два места.

Три места есть в Полесском госуниверситете - на специальность "Информационные системы и технологии" по сокращенному сроку. "Абитуриентам требуются справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по дисциплинам "Основы алгоритмизации и программирования" и "Охрана труда. Охрана окружающей среды и энергосбережение", - пояснили в Минобразования.

Подача документов на места в рамках дополнительного набора пройдет с 30 июля по 1 августа 2019 года. Зачисление состоится по 3 августа.
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего бюджетных мест осталось в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жена осталась в деревне: пять фактов о новом главе Гомельской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика