Четыре белорусских вуза не набрали студентов на бюджет и объявили дополнительный набор

Четыре белорусских высших учебных заведения объявили дополнительный набор на бюджетные места дневного отделения, сообщили в понедельник в Министерстве образования.





По дополнительному набору вузы принимают на дневной бюджет по тем специальностям, где абитуриентов "не хватило". В этом году, как выяснилось, на дефицит абитуриентов пожаловались четыре белорусских вуза.





Так, 79 мест свободны на специальностях "Агрономия", "Зоотехния" и "Агрохимия и почвоведение" в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках. Потенциальные абитуриенты должны иметь сертификаты ЦТ по биологии и химии выше семи баллов, либо же справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по этим предметам.





Два места осталось на "Славянской филологии" в Белгосуниверситете. Абитуриенты должны иметь от 25 баллов на белорусскому и от 15 - по истории Беларуси, а также справку о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях образования по предмету "Белорусская литература".









Также требуются филологи и в Гомельском госуниверситете - на "Белорусскую филологию". Требования: от 25 баллов - по белорусскому, выше 15 - по истории Беларуси и справка о сданной "Белорусской литературе". Допнабор проходит на два места.





Три места есть в Полесском госуниверситете - на специальность "Информационные системы и технологии" по сокращенному сроку. "Абитуриентам требуются справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по дисциплинам "Основы алгоритмизации и программирования" и "Охрана труда. Охрана окружающей среды и энергосбережение", - пояснили в Минобразования.





Подача документов на места в рамках дополнительного набора пройдет с 30 июля по 1 августа 2019 года. Зачисление состоится по 3 августа.



