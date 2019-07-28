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Жена осталась в деревне: пять фактов о новом главе Гомельской области

29.07.2019 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко 29 июля назначил Геннадия Соловья председателем Гомельского облисполкома. Эта должность оставалась вакантной более трех месяцев, после того как Владимир Дворник пошел на повышение и стал вице-премьером по сельскому хозяйству.

Жена осталась в деревне: пять фактов о новом главе Гомельской области
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Галина Соловей (справа). Фото «Несвижские новости».

На протяжении последнего года Геннадий Соловей являлся первым заместителем председателя облисполкома, поэтому ничего неожиданного в этом назначении нет. О новом главе Гомельской области совсем мало информации, но мы попробуем заполнить эти лакуны.

Родом не из Новогрудка, а из Несвижа

В официальной биографии Геннадий Соловья написано, что он родился в деревне Туполы Новогрудского района в 1963 году. На самом деле такой деревни даже не существует. Есть Большие и Малые Туполы, но находятся они в соседнем Кореличском районе. Оттуда родом мать топ-чиновника.

Когда мальчику не было и года, семья перебралась на родину отца в Несвижский район, в деревню Качановичи, которая находится всего в 3,5 км от Несвижа, поэтому в школу Геннадий Михайлович ходил в райцентр. Он окончил 8 классов СШ №3 Несвижа, после чего поехал учиться в Смиловичский сельскохозяйственный техникум.
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Из многодетной семьи

Родителей председателя Гомельского облисполкома уже нет в живых. Они оба работали на колхозной ферме. Мама была дояркой, отец — животноводом. Простая деревенская семья. Понятное дело, с детства Геннадий Соловей был приучен к физическому труду. Видимо, это и предопределило выбор профессии.

В семье было пятеро детей. Точно известно, что сестра Валентина продолжает жить в родных Качановичах. Неподалеку живет и сестра Тамара — в деревне Леоновичи (кстати, это родина поэта Сергея Новика-Пяюна). 

По окончании техникума Соловей пошел работать зоотехником в колхоз имени Ленина, впоследствии — в хозяйство «Лань-Несвиж». Так говорится в биографии, на самом же деле это одно и то же хозяйство, которое попросту было переименовано. Лань, сегодня агрогородок, находится в семи километрах от Качановичей.


Зарекомендовал себя в Клецке

В течение шести лет (2012—2018) Геннадий Соловей возглавлял Клецкий райисполком. «Если человек старается, то и земля не ленится», — фактически эти слова были девизом его работы.

Своей целью он декларировал: «Сделать Клецкий район комфортным для жизни. Хотим, чтобы он радовал земляков и удивлял приезжих, чтобы каждый раз они находили здесь что-то новое и интересное. Чтобы ухоженные усадьбы на благоустроенных улицах, современные больница и школы, обилие цветов и зелени летом и множество разноцветных огней осенью и зимой самим фактом своего наличия подтверждали, что здесь живут настоящие хозяева».

Из Клецка его перевели на непродолжительное время руководить Несвижским районом. А Несвижский район — известная кузница кадров. Например, председателем райисполкома там был экс-вице-премьер Владимир Дражин (да, тот самый, который писал, что «бабла мало, мерседесов нет»), а также экс-председатель Минского облисполкома Леонид Крупец.

Жена не поехала в Гомель

Более двадцати лет своего рабочего стажа Соловей отдал хозяйству в Лани. Был там и председателем. Местные жители, с которыми мы разговаривали, позитивно отзываются о его работе. Несвижский район славится плодородными почвами, и хозяйство показывало при Соловье отличные результаты.

Примечательно, что в хозяйстве «Лань-Несвиж» продолжает работать жена председателя облисполкома Галина Соловей, она возглавляет местный профсоюз. Женщина по-прежнему живет в Лани. В Гомель с мужем она не поехала.

«В деревне у нас дом, построенный своими руками, двадцать пять соток огорода, хозяйство, за всем этим надо смотреть, не всё так просто», — пояснила «НН» Галина Соловей.

«Надеялась, что вернется, — продолжает жена чиновника. — Если честно сказать, то я рада за него, так как он всего добился сам. Но больше бы хотела, чтобы он вернулся сюда обратно».

В свободное от работы время Галина Станиславовна дома выращивает орхидеи.

Познакомились будущие супруги во время совместной учебы в сельскохозяйственной Академии в Горках.


Дочь работает визажистом

В семье две дочери — Юлия и Дарина. Обе живут в Минске.

Дарина работает визажистом, на ее странице ВКонтакте написано, что оказывает услуги в Минске, Несвиже и Клецке.

«Я дипломированный визажист 4 разряда и стилист. Окончила авторский курс визажа Дарьи Брилевой «MakeupProfi». Повышение квалификации по макияжу у Ольги Пекарски. Посещаю многочисленные мастер-классы известных визажистов. Закончила курс по прическам у Дианы Голуб «Трендовые прически». Выпускница дома профессиональной красоты «Академия стиля». Выполняю прически любой сложности. Работаю с качественной профессиональной косметикой», — так она представляет себя в интернете. Дарине 24 года.

Старшей дочери Юлии 30 лет. Известно, что она окончила БГУ в 2012 году. 

Обе дочери много путешествуют.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Александр Лукашенко 29 июля назначил Геннадия Соловья председателем Гомельского облисполкома. Эта должность оставалась вакантной более трех месяцев, после того...
 
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