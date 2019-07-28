Жена осталась в деревне: пять фактов о новом главе Гомельской области

На протяжении последнего года Геннадий Соловей являлся первым заместителем председателя облисполкома, поэтому ничего неожиданного в этом назначении нет. О новом главе Гомельской области совсем мало информации, но мы попробуем заполнить эти лакуны.





Родом не из Новогрудка, а из Несвижа

В официальной биографии Геннадий Соловья написано, что он родился в деревне Туполы Новогрудского района в 1963 году. На самом деле такой деревни даже не существует. Есть Большие и Малые Туполы, но находятся они в соседнем Кореличском районе. Оттуда родом мать топ-чиновника.





Когда мальчику не было и года, семья перебралась на родину отца в Несвижский район, в деревню Качановичи, которая находится всего в 3,5 км от Несвижа, поэтому в школу Геннадий Михайлович ходил в райцентр. Он окончил 8 классов СШ №3 Несвижа, после чего поехал учиться в Смиловичский сельскохозяйственный техникум.

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Из многодетной семьи

Родителей председателя Гомельского облисполкома уже нет в живых. Они оба работали на колхозной ферме. Мама была дояркой, отец — животноводом. Простая деревенская семья. Понятное дело, с детства Геннадий Соловей был приучен к физическому труду. Видимо, это и предопределило выбор профессии.





В семье было пятеро детей. Точно известно, что сестра Валентина продолжает жить в родных Качановичах. Неподалеку живет и сестра Тамара — в деревне Леоновичи (кстати, это родина поэта Сергея Новика-Пяюна).





По окончании техникума Соловей пошел работать зоотехником в колхоз имени Ленина, впоследствии — в хозяйство «Лань-Несвиж». Так говорится в биографии, на самом же деле это одно и то же хозяйство, которое попросту было переименовано. Лань, сегодня агрогородок, находится в семи километрах от Качановичей.









Зарекомендовал себя в Клецке

В течение шести лет (2012—2018) Геннадий Соловей возглавлял Клецкий райисполком. «Если человек старается, то и земля не ленится», — фактически эти слова были девизом его работы.





Своей целью он декларировал: «Сделать Клецкий район комфортным для жизни. Хотим, чтобы он радовал земляков и удивлял приезжих, чтобы каждый раз они находили здесь что-то новое и интересное. Чтобы ухоженные усадьбы на благоустроенных улицах, современные больница и школы, обилие цветов и зелени летом и множество разноцветных огней осенью и зимой самим фактом своего наличия подтверждали, что здесь живут настоящие хозяева».





Из Клецка его перевели на непродолжительное время руководить Несвижским районом. А Несвижский район — известная кузница кадров. Например, председателем райисполкома там был экс-вице-премьер Владимир Дражин (да, тот самый, который писал, что «бабла мало, мерседесов нет»), а также экс-председатель Минского облисполкома Леонид Крупец.





Жена не поехала в Гомель

Более двадцати лет своего рабочего стажа Соловей отдал хозяйству в Лани. Был там и председателем. Местные жители, с которыми мы разговаривали, позитивно отзываются о его работе. Несвижский район славится плодородными почвами, и хозяйство показывало при Соловье отличные результаты.





Галина Соловей, она возглавляет местный профсоюз. Женщина по-прежнему живет в Лани. В Примечательно, что в хозяйстве «Лань-Несвиж» продолжает работать жена председателя облисполкомаона возглавляет местный профсоюз. Женщина по-прежнему живет в Лани. В Гомель с мужем она не поехала.





«В деревне у нас дом, построенный своими руками, двадцать пять соток огорода, хозяйство, за всем этим надо смотреть, не всё так просто», — пояснила «НН» Галина Соловей.





«Надеялась, что вернется, — продолжает жена чиновника. — Если честно сказать, то я рада за него, так как он всего добился сам. Но больше бы хотела, чтобы он вернулся сюда обратно».





В свободное от работы время Галина Станиславовна дома выращивает орхидеи.





Познакомились будущие супруги во время совместной учебы в сельскохозяйственной Академии в Горках.









Дочь работает визажистом

В семье две дочери — Юлия и Дарина. Обе живут в Минске





Дарина работает визажистом, на ее странице ВКонтакте написано, что оказывает услуги в Минске, Несвиже и Клецке.





«Я дипломированный визажист 4 разряда и стилист. Окончила авторский курс визажа Дарьи Брилевой «MakeupProfi». Повышение квалификации по макияжу у Ольги Пекарски. Посещаю многочисленные мастер-классы известных визажистов. Закончила курс по прическам у Дианы Голуб «Трендовые прически». Выпускница дома профессиональной красоты «Академия стиля». Выполняю прически любой сложности. Работаю с качественной профессиональной косметикой», — так она представляет себя в интернете. Дарине 24 года.





Старшей дочери Юлии 30 лет. Известно, что она окончила БГУ в 2012 году.





Обе дочери много путешествуют.