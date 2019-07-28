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Лукашенко обиделся на критику в интернете
Источник материала: Партизан
Лукашенко не понравилась критика в интернете по поводу его планов на урожай.
29 июля во время
"Я читаю обзоры из интернета: как всегда, у нас есть "умные". Они даже критикуют мое заявление о том, что мы должны стремиться к 9,5 миллиона тонн зерна, ниже 9 [миллионов тонн] нельзя", -
При этом он сослался на утвержденный план. По его словам, в этом году нужно собрать 7 миллионов тонн зерна, около 700 тонн рапса, 1,7 млн тонн кукурузы на зерно и 300-400 тысяч тонн остальных культур. Вот и получается 9,7 млн тонн урожая, отметил он.
"Здесь все подсчитано", — сказал он. И если удастся собрать все "до зернышка", то, по его словам, может быть и 10 миллионов тонн.
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Лукашенко не понравилась критика в интернете по поводу его планов на урожай.
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