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Лукашенко обиделся на критику в интернете

29.07.2019 16:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко не понравилась критика в ​​интернете по поводу его планов на урожай.

29 июля во время кадровых назначений он поговорил и о планах на нынешний урожай. 

"Я читаю обзоры из интернета: как всегда, у нас есть "умные". Они даже критикуют мое заявление о том, что мы должны стремиться к 9,5 миллиона тонн зерна, ниже 9 [миллионов тонн] нельзя", - цитирует Лукашенко его пресс-служба. 


При этом он сослался на утвержденный план. По его словам, в этом году нужно собрать 7 миллионов тонн зерна, около 700 тонн рапса, 1,7 млн ​​тонн кукурузы на зерно и 300-400 тысяч тонн остальных культур. Вот и получается 9,7 млн ​​тонн урожая, отметил он. 

"Здесь все подсчитано", — сказал он. И если удастся собрать все "до зернышка", то, по его словам, может быть и 10 миллионов тонн.
 
 
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Лукашенко не понравилась критика в ​​интернете по поводу его планов на урожай.
 
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