Лукашенко обиделся на критику в интернете

кадровых назначений он поговорил и о планах на нынешний урожай. 29 июля во времяон поговорил и о планах на нынешний урожай.





цитирует Лукашенко его пресс-служба. "Я читаю обзоры из интернета: как всегда, у нас есть "умные". Они даже критикуют мое заявление о том, что мы должны стремиться к 9,5 миллиона тонн зерна, ниже 9 [миллионов тонн] нельзя", -Лукашенко его пресс-служба.









При этом он сослался на утвержденный план. По его словам, в этом году нужно собрать 7 миллионов тонн зерна, около 700 тонн рапса, 1,7 млн ​​тонн кукурузы на зерно и 300-400 тысяч тонн остальных культур. Вот и получается 9,7 млн ​​тонн урожая, отметил он.





"Здесь все подсчитано", — сказал он. И если удастся собрать все "до зернышка", то, по его словам, может быть и 10 миллионов тонн.











