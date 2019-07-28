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Рейтинг ВТА. Александра Саснович опустилась на 45-е место
Источник материала: Партизан
В обновленной версии рейтинга ВТА белоруска Арина Соболенко занимает 10-е место.
Рейтинг ВТА от 29 июля
1 (1) Эшли Барти (Австралия) — 6605
2 (2) Наоми Осака (Япония) — 6257
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) — 6055
4 (4) Симона Халеп (Румыния) — 5933
5 (5) Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130
6 (6) Петра Квитова (Чехия) — 4785
7 (7) Элина Свитолина (Украина) — 4638
8 (8) Слоун Стивенс (США) — 3802
9 (9) Серена Уильямс (США) — 3411
10 (10) Арина Соболенко (Беларусь) — 3365...
38 (38) Виктория Азаренко (Беларусь) — 1380...
45 (42) Александра Саснович (Беларусь) — 1151...
121 (120) Вера Лапко (Беларусь) — 521...
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В обновленной версии рейтинга ВТА белоруска Арина Соболенко занимает 10-е место.
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