﻿ Рейтинг ВТА. Александра Саснович опустилась на 45-е место. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рейтинг ВТА. Александра Саснович опустилась на 45-е место

29.07.2019 16:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В обновленной версии рейтинга ВТА белоруска Арина Соболенко занимает 10-е место.

Рейтинг ВТА от 29 июля 


1 (1) Эшли Барти (Австралия) — 6605 
2 (2) Наоми Осака (Япония) — 6257 
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) — 6055 
4 (4) Симона Халеп (Румыния) — 5933 
5 (5) Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130 
6 (6) Петра Квитова (Чехия) — 4785 
7 (7) Элина Свитолина (Украина) — 4638 
8 (8) Слоун Стивенс (США) — 3802 
9 (9) Серена Уильямс (США) — 3411 
10 (10) Арина Соболенко (Беларусь) — 3365... 
38 (38) Виктория Азаренко (Беларусь) — 1380... 
45 (42) Александра Саснович (Беларусь) — 1151... 
121 (120) Вера Лапко (Беларусь) — 521...
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В обновленной версии рейтинга ВТА белоруска Арина Соболенко занимает 10-е место.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российского политика Илью Яшина арестовали на десять суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика