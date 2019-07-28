﻿ Российского политика Илью Яшина арестовали на десять суток. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российского политика Илью Яшина арестовали на десять суток

29.07.2019 16:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Щербинский районный суд Москвы арестовал на десять суток муниципального депутата Илью Яшина, признав его виновным в нарушении порядка организации митинга по части 2 статьи 20.2 КоАП. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Своей вины в суде Яшин не признал, заявив, что его обвинение политически мотивировано, добавляет «Интерфакс».

Яшин был задержан в ночь перед несанкционированным митингом у мэрии Москвы. Квартиру депутата обыскали, после чего его доставили в ОВД Троицка. Вечером 27 июля, после разгона митинга оппозиции в центре Москвы, Яшина отпустили на свободу. Он поехал митинговать на Трубную площадь, где был задержан повторно. Выходные в ожидании суда он провел в ОВД.

Акция 27 июля за допуск незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму (среди них — Илья Яшин) была жестко разогнана полицией. 

По официальным данным МВД, были задержаны 1074 человека. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщает о 1373 задержанных. 265 человек были оставлены в отделах полиции. В понедельник суды выносят решения по их административным делам.
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Щербинский районный суд Москвы арестовал на десять суток муниципального депутата Илью Яшина, признав его виновным в нарушении порядка организации митинга по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко принял ряд кадровых решений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика