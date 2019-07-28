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Бывший игрок сборной Беларуси Александр Юревич продает свой дом в деревне Лапоровичи за 825 000 долларов
Источник материала: Партизан
Деревня Лапоровичи уже давно ассоциируется с именами известных спортсменов. Тут, на первой береговой линии Минского моря, построилась титулованная биатлонистка Дарья Домрачева, рядом с ней — тренер сборной Беларуси по биатлону Андриан Цыбульский. На соседней улице расположены дома знаменитых футболистов — Александра Глеба, Виталия Родионова, Александра Юревича и Виктора Гончаренко.
Как стало известно
Дом площадью 238 квадратных метров был построен в 2014 году. Вот как он выглядит.
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Бывший игрок сборной Беларуси Александр Юревич продает свой дом в деревне Лапоровичи за 825 000 долларов
Деревня Лапоровичи уже давно ассоциируется с именами известных спортсменов. Тут, на первой береговой линии Минского моря, построилась титулованная биатлонистка...
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