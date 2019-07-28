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Бывший игрок сборной Беларуси Александр Юревич продает свой дом в деревне Лапоровичи за 825 000 долларов

29.07.2019 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Деревня Лапоровичи уже давно ассоциируется с именами известных спортсменов. Тут, на первой береговой линии Минского моря, построилась титулованная биатлонистка Дарья Домрачева, рядом с ней — тренер сборной Беларуси по биатлону Андриан Цыбульский. На соседней улице расположены дома знаменитых футболистов — Александра Глеба, Виталия Родионова, Александра Юревича и Виктора Гончаренко.



Как стало известно REALTY.TUT.BY, Александр Юревич, бывший игрок национальной сборной, а ныне тренер солигорского "Шахтера", выставил свой дом на продажу за 825 000 долларов. 

Дом площадью 238 квадратных метров был построен в 2014 году. Вот как он выглядит.
 
 
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Деревня Лапоровичи уже давно ассоциируется с именами известных спортсменов. Тут, на первой береговой линии Минского моря, построилась титулованная биатлонистка...
 
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