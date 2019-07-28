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Oops! Не успели погреться, как снова холодает

29.07.2019 16:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшие дни ночная температура упадет до 5 градусов тепла.

30 июля погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-западу скажется влияние фронтального раздела. 

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. 

Температура воздуха минимальная ночью от +7..+9°С по северо-востоку до +18..+20°С по юго-западу; максимальная в середине дня +17..+23°С, по юго-западу +24..+28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.


31 июля и 1 августа погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт.

31 июля преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-западу страны, а днем в отдельных районах по северо-востоку пройдут кратковременные дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по юго-западу +13..+16°С; максимальная днем +14..+21°С, по югу местами до +25°С.

1 августа ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах по западу возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +16..+23°С, по юго-западу +24..+25°С.
 
 
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В ближайшие дни ночная температура упадет до 5 градусов тепла.
 
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