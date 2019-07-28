Oops! Не успели погреться, как снова холодает

30 июля погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-западу скажется влияние фронтального раздела.





Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый.





Температура воздуха минимальная ночью от +7..+9°С по северо-востоку до +18..+20°С по юго-западу; максимальная в середине дня +17..+23°С, по юго-западу +24..+28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.









31 июля и 1 августа погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт.





31 июля преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-западу страны, а днем в отдельных районах по северо-востоку пройдут кратковременные дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по юго-западу +13..+16°С; максимальная днем +14..+21°С, по югу местами до +25°С.





1 августа ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах по западу возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +16..+23°С, по юго-западу +24..+25°С.