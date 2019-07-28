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Новая газета » выяснила: убитые работали на частную военную компанию, с 2018 года обосновавшуюся в подмосковной Кубинке, под крылом знаменитой 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа ВДВ. Слухи о бое, в котором погибли трое российских граждан, появились в конце июня 2019 года. Якобы несколько не то военнослужащих, не то частных подрядчиков погибли в столкновении на нефтяных полях к северу от Пальмиры. «» выяснила: убитые работали на частную военную компанию, с 2018 года обосновавшуюся в подмосковной Кубинке, под крылом знаменитой 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа ВДВ.





Сначала мы узнали позывные погибших. Имена двоих из них, «Танкиста» и «Шамана», нам удалось установить и подтвердить документально. О третьем погибшем пока мало что известно, только его позывной — «Кайрат».





«Танкист» — это Алексей Л. (в целях безопасности родственников фамилию не называем) из Перми, ему было 32 года. Отучился в ПТУ на столяра, в 2004–2006 гг. прошел срочную службу в мотострелковой части. Работал в родной Перми охранником.





Осенью 2014 года вступил в батальон «Амур», действовавший на территории так называемой «ЛНР», весной 2015 года перешел в ЧВК «Вагнера». Участвовал как в украинских, так и в сирийских командировках. Не позднее осени 2018 года сменил компанию и завербовался в ЧВК «Щит». Родственники Алексея Л. приняли решение не общаться с прессой.





«Шаман» — это Давид Хонда, он же Петр Ш., ему было 42 года. Родился в Хакасии. Срочную службу в 1995–1997 гг. прошел в железнодорожных войсках. Дальше, видимо, успел поработать в милиции. В анкете Хонда указал, что в 2004 году окончил «красноярский филиал высшей школы милиции», но учебного заведения с таким наименованием в Красноярске в тот период не было.









Красноярская Высшая школа милиции (а не филиал) еще в 1998 году была преобразована в Сибирский юридический институт МВД России. Позднее Хонда какое-то время служил во Французском иностранном легионе. Возможно, с легионом связано изменение имени: Петр Ш. официально по документам стал Давидом Хондой.





Вернувшись из легиона, Хонда, как и Алексей Л., в 2014–2015 гг. воевал на территории Луганской области, в батальоне «Витязь».





В ЧВК «Вагнера» он был с сентября 2015 года, а в «Щите» появился с осени 2018-го. Похоронен на родине в Хакасии 25 июня 2019 года.





Без справки о смерти

С родными Давида Хонды нам удалось поговорить. О своих «командировках» он почти ничего не рассказывал, когда последний раз уезжал, кратко сказал: «В Сирию». Его тело в цинковом гробу привез один из сослуживцев, представившийся Александром.





Сопровождающий передал документы: справку на арабском языке и перевод на русский язык, заверенный красной печатью «войсковой части полевая почта 23944» без какой-либо подписи. Согласно тексту перевода, Давид Петрович Хонда погиб 15 июня 2019 года, причиной смерти стало «кровоизлияние головного мозга в результате осколочного взрыва» (так в тексте документа. — Ред.).





Справки подписаны «военным судебным доктором» — бригадным генералом Гассаном Али Дарвишем и начальником «реабилитационной больницы Заги Азрак» — бригадным генералом Шафиком Абасом.





Кроме арабского документа с переводом прилагались справки со штампом в/ч п/п 23944 за подписью командира отделения приема, хранения и транспортировки тел погибших и начальника медслужбы о том, что цинковый гроб с телом гражданина Хонды Давида Петровича запаян и посторонних вложений не имеет.





Как известно из открытых источников, «войсковая часть полевая почта 23944» — условное наименование группировки Вооруженных сил России в Сирии. Как командир в/ч п/п 23944 летом 2018 года подписывал документы генерал-полковник Александр Журавлев, командовавший группировкой, согласно «Российской газете», с декабря 2017 года до сентября 2018 года. О расположении в/ч п/п 23944 в «населенном пункте Хмеймим» сказано в нескольких решениях российских судов.





Увы, документы о смерти Хонды, привезенные из Сирии, не позволяют получить российскую справку о смерти.





«Нам не выдают справку о смерти. У нас же вскрытия в России не было, а тот перевод, который есть, как нам объяснили, не годится, так как тот, кто переводил, не имеет полномочий. Отправили нас в военкомат, а там говорят, ничего не знаем, он [Хонда] в частной компании был, у нас сведений нет», — рассказала родственница Хонды.





Обстоятельства боевого столкновения, в котором погибли сотрудники частной военной компании, точно неизвестны. По предварительным данным, оно могло произойти 15 июня 2019 года примерно в 50 километрах от Твенана в сторону линии разграничения. Дата подтверждается как сирийскими документами, так и данными социальной сети: в этот день Алексей Л. последний раз посетил свою страницу в «ВКонтакте».





Якобы террористы осуществили подрыв какого-то автомобиля, и группа частных военных подрядчиков из ЧВК «Щит» выдвинулась на место для выяснения обстановки, но сама попала под минометный обстрел. Достоверно известно, что группа потеряла троих человек убитыми, один боец был ранен.









«Щит»

Первые сообщения о ЧВК «Щит» появились в 2018 году. Как утверждают собеседники «Новой», база ЧВК расположена в подмосковной Кубинке, она примыкает к территории 45-й бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. Кто является «собственником» компании, неизвестно.





По мнению наших источников, за ней стоят высокопоставленные бывшие или действующие генералы из Минобороны, но конкретных фамилий никто не назвал. Никакого российского или иностранного юридического лица, которое можно было бы соотнести со «Щитом», выявить не удалось.





Цели и задачи «Щита», по мнению наших собеседников, весьма локальны: охрана и оборона объектов АО «Стройтрансгаз» на территории Сирийской Арабской Республики.





В настоящее время, по словам источников, охраняется около пяти предприятий. Численность группы на каждом объекте примерно 25–30 человек, ротация личного состава производится каждые три месяца, но при желании можно и продлить командировку. Доставку к месту службы якобы осуществляет военно-транспортная авиация с пересадочным пунктом в Моздоке.





По оплате членов группы информация несколько противоречивая. В 2018 году вербовка проходила на условиях выплаты ежемесячно 180 тысяч рублей, но, как говорят, сейчас месячная ставка снизилась до 120 тысяч.





В отличие от группы «Вагнера», «Щит» не может похвастаться танками, артиллерией или ракетными системами. Предположительно, бойцы обходятся тяжелым стрелковым вооружением калибром до 12,7 мм включительно. Правда, осенью 2018 года рекрутеры «Щита», по нашим данным, искали специалистов для формирования расчетов 82-мм минометов «Василек», но точных сведений о наличии минометов у этой ЧВК нет.