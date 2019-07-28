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За четверть века дождались: Лукашенко потребовал сделать зарплаты в провинции "терпимыми"

29.07.2019 15:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой", - заявил сегодня Лукашенко

«Посмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня у них такая зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше», — заявил сегодня Лукашенко, согласовывая назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

Он также потребовал от местных властей обеспечить своевременную выплату и рост зарплаты в регионах, передает пресс-служба Лукашенко.

«Обязательно этот прирост должен быть, — подчеркнул Лукашенко. — Но не ради того, что у нас выборы. Люди очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю. Этого делать нельзя».

Он отметил, что, пускай помалу, но зарплаты, пенсии и пособия в стране растут. «Люди это видят, — констатировал он. — Надо обратить внимание руководителей, что зарплата — это святое, это основной источник дохода нашего населения, ее надо выплачивать вовремя и обеспечивать рост».

Напомним, в июне офицально средняя зарплата составила 1080,5 рубля (сумма до уплаты налогов). И, конечно, все вышесказаанное связано с выборами. Повышение зарплат перед политическими кампаниями и обвал сразу после белорусы уже переживали и не раз. 

Сегодня Лукашенко согласовал назначение руководителей в Глубокский, Шумилинский, Житковичский, Кормянский, Воложинский, Любанский, Копыльский, Горецкий, Кировский, Круглянский, Осиповичский и Славгородский райисполкомы, а также в администрацию Первомайского района Бобруйска.
 
 
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"Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой", - заявил сегодня Лукашенко
 
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