Назначен глава Гомельской области









При этом Лукашенко оценил ситуацию в Гомельской области как непростую.





"Там целый клубок проблем. Мне кажется, несмотря на то, что это самая южная область, она сложнее даже чем Витебская, на перспективу. Там надо очень серьезно поработать, начиная от севооборота и заканчивая промышленными гигантами", - пояснил он.





В качестве негативного примера глава государства привел ситуацию на "Гомсельмаше", когда там были случаи искусственного завышения экономических показателей.





"Не допускайте никакой фальсификации, - предупредил он. - Вы видите, что произошло на "Гомсельмаше", когда они отчитывались, что они комбайны произвели, а там комплекты комбайнов валялись на складе даже не укомплектованные. И все, начиная от Румаса, Кочановой, Турчина и заканчивая главами администраций, там ходили и не видели, что происходит. Тогда героически приходится преодолевать те препятствия, которые там возникли. Не мне вам объяснять, что надо делать. Идите и начинайте работать".





Геннадий Соловей родился в 1963 году в деревне Туполы Новогрудского района. В 1988 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, в 2012 году - Академию управления при президенте.





По 1992 год работал на различных должностях сельскохозяйственных организаций Несвижского района Минской области. Затем в этом же районе устроился на работу в сельскохозяйственный производственный кооператив "Лань", где с 1992 по 1999 год продвигался по службе и стал председателем правления кооператива "Лань-Несвиж", а в 2011 году - директором ОАО "Лань-Несвиж".





В течение 2012-2018 годов Геннадий Соловей работал в руководстве местных органов власти: являлся первым заместителем, председателем Несвижского райисполкома, возглавлял Клецкий райисполком.





До назначения на должность главы Гомельского облисполкома был первым заместителем председателя.









Должность главы области была вакантной с того времени, как Владимир Дворник, руководивший Гомельской областью с 2010-го по апрель 2019 года, был назначен на должность заместителя премьер-министра.





Сегодня Лукашенко также согласовал назначение руководителей в Глубокский, Шумилинский, Житковичский, Кормянский, Воложинский, Любанский, Копыльский, Горецкий, Кировский, Круглянский, Осиповичский и Славгородский райисполкомы, а также в администрацию Первомайского района Бобруйска.



