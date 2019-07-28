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Близко к Минску и даже у Птичи: какие участки и почем будут продавать с аукциона в августе

29.07.2019 17:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На аукцион, который пройдет в конце лета, выставлено 27 участков в Минском районе под строительство частных домов, сообщается на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации. Стартовые цены и расположение — в материале REALTY.TUT.BY.


Изображение: скриншот с сайта rlt.by

В агрогородке Чачково (21 км от МКАД, раковское направление) на торги выставлено два участка по 14 соток со стартовой ценой от 24 тысяч рублей. В графе «инженерная инфраструктура» стоит прочерк.

Ближе к Минску можно рассмотреть участки в агрогородке Колодищи. Их площадь — 14−15 соток, стартовая цена — 39 тысяч рублей. Из коммуникаций есть электричество и газ.


Изображение: скриншот с сайта rlt.by

В КИЗ «Домосед», расположенном в Мачулищах, выставлено на аукцион два участка со всеми коммуникациями по начальной цене от 48 тысяч рублей. Есть в Мачулищах и бюджетный вариант: надел в 15 соток с электричеством.


Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Близко к столице и со всеми коммуникациями есть участок в Гатово. Начальная цена надела в 15 соток — 30 тысяч рублей.

Из бюджетных вариантов есть предложения от Острошицко-Городокского сельсовета в деревнях Бродок и Ключники. Начальная цена участков — 11−15 тысяч рублей. Из небюджетных — участок в Раубичах: 12 соток без коммуникаций уже со старта оценен в 63,8 тысячи рублей. Это, к слову, самый дорогой лот намеченных торгов.


Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Хатежинский сельсовет предложил на аукцион пять лотов с начальной ценой 20−35 тысяч рублей.


Изображение: скриншот с сайта rlt.by

 

Одно из самых интересных предложений — надел в деревне Волковичи, которая расположена у реки Птичь. Стартовая цена электрифицированного участка в 14 соток — 37 тысяч рублей.

Аукцион состоится 23 августа в 10.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5. Документы для участия в торгах можно подать до 19 августа включительно.

 
Теги: Минск
 
 
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Где и почем можно будет купить участок под строительство дома. Подробности августовского аукциона.
 
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