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В Беларуси по-прежнему не хватает медиков. Какими зарплатами их заманивают наниматели

29.07.2019 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата врачей в июне, по данным Белстата, составила 1 439,3 рубля, среднего медперсонала — 896 рублей. При этом врачи и медсестры уже не один месяц попадают в список самых востребованных специалистов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какой медперсонал в дефиците и какие зарплаты им готовы платить наниматели.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Самую высокую зарплату, по данным Белстата, платили в июне врачам в Минской области — 1547 рублей, а самую маленькую в Гродненской — 1 251,8 рублей. Среднему медперсоналу больше всего платят в Минске — 1 060,4 рублей. Антилидер здесь снова Гродненская область — 820,1 рублей.

 

Из всех медицинских специалистов в республиканской базе вакансий больше всего сейчас предложений для врачей — 3407 (по данным на 29 июля). Зарплаты варьируются от 82,5 рубля (психиатр на 0,25 ставки в Брагинский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации) до 1500 рублей (участковый терапевт высшей категории в 27-ю городскую поликлинику Минска.

Cайт РАБОТА.TUT.BY приводит более подробные данные по предлагаемой медианной зарплате для разных категорий врачей-специалистов. Например, врачу-терапевту предлагают 820 рублей, врачу ультразвуковой диагностики — 860 рублей, логопеду-дефектологу — 601 рубль, стоматологу-ортопеду — 1000 рублей, стоматологу-терапевту — 1270 рублей. Медианная зарплата — это та зарплата, больше и меньше которой предлагают одинаковое количество работодателей.

Для медсестер в базе вакансий есть 3327 предложений. Минимальная зарплата — 71,84 рубля на 0,25 ставки в городской поликлинике № 4 в Барановичах, максимальная - от 1050 рублей в 9-ой городской детской поликлинике Минска. По данным РАБОТА.TUT.BY, медианная зарплата для медсестры сейчас составляет 636 рублей, а для медсестры стоматологического кабинета — 645 рублей.

Хватает вакансий и для санитаров и санитарок — 1022. Разброс предложений — от 80 рублей (0,25 ставки в Щучинской центральной районной больнице) до 600 рублей (полная ставка в психоневрологическом доме-интернате № 3 для инвалидов в Минске). Медианная зарплата для санитаров составляет 400 рублей.

РАБОТА.TUT.BY приводит медианные зарплаты и для некоторых других специалистов в сфере здравоохранения. Например, администратор медицинского центра может рассчитывать на зарплату в 600 рублей, медицинский представитель — 1200 рублей, заведующий аптекой — 1109 рублей, провизор-фармацевт — 1032 рубля.

Председатель Белорусского профсоюза медицинских работников Роберт Часнойть говорит, что относительно высокие зарплаты врачей обусловлены тем, что многие берут больше одной ставки и перерабатывают. Средний коэффициент совместительства, по словам Роберта Часнойтя, составляет 1,36. Со следующего года зарплаты медиков начнут считать по-новому, меньше они получать не станут, обещают власти.

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Теги: Минск
 
 
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