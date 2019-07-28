Не слаще морковки. Чем питался изобретатель iPhone и стоит ли повторять его опыт

Источник материала: Ежедневник



фото: zdravomysliya.ru

У Стива Джобса были специфические, если не сказать странные, пищевые привычки.

Неоднозначные отношения сооснователя Apple с едой описал Уолтер Айзексон в книге «Стив Джобс», изданной в 2011 году через несколько недель после смерти бизнесмена, пишет РБК .

Впрочем, стоит отметить, что Джобс не единственный поклонник строгих диет среди известных бизнесменов. Так, специфическими пищевыми привычками отличаются основатель Twitter Джек Дорси и автор Telegram Павел Дуров, практикующий радикальное голодание .

Их целью является повышение интеллектуальной и физической продуктивности, и в этом, стоит признать, они достигли небывалых высот. Но оправдывает ли цель средства? Может ли дать ответ на этот вопрос история Стива Джобса?..

Сооснователь Apple обладал пророческим мышлением, проистекавшим из почти мистической отстраненности. Другим известным аспектом его личности было почти фанатичное стремление выдерживать фруктово-овощной рацион.

Джобс любил мотивационную литературу, в том числе из кулинарную. Будучи студентом колледжа, он прочел книгу популяризатора вегетарианства Фрэнсис Мур Лаппе «Диета для маленькой планеты» и отказался от мяса, решив заняться очищением организма путем специфической модели голодания: будет есть один или два продукта в течение нескольких недель.

Первый год в колледже Джобс питался хлопьями Roman Meal, финиками, миндалем и килограммами моркови. Морковный салат и морковный сок входили в ежедневный рацион.

Позднее он прочитал еще одну книгу — «Целебная система бесслизистой диеты» Арнольда Эрета. После изучения этого труда рацион Джобса стал еще более аскетичным: он отказался от хлеба, любых зерновых и молока, стал поститься по два-три дня, иногда выдерживая без пищи неделю и поддерживая силы салатными листьями и водой.

Время от времени Джобс выбирался в коммуну хиппи («Единая ферма») в Орегон на выходные: ее обитатели устраивали вегетарианские праздники с тмином, кориандром и куркумой. В коммуне Джобс признал себя фрутарианцем и пристрастился к яблочной диете. Этот пищевой опыт отчасти вдохновил его на название своей первой компании, которое он зарегистрировал 1 апреля 1976 года.

Среди продуктов, которые Джобс не отверг, числились киноа, сельдерей, орехи и цикорий. Дочь Джобса Лиза вспоминает, как отец однажды выплюнул суп, узнав, что в нем есть масло.

В 1991 году Стив Джобс женился на веганке Лорен Пауэлл. Свадебный торт изготовили без яиц и молока, и более половины гостей посчитали угощение несъедобным. Зато пара разделяла любовь к органическим продуктам: Пауэлл работала в компании Odwalla по продаже натуральных соков, а затем основала свой бизнес. Ее фирма Terravera занималась производством и поставкой экологически чистых продуктов в магазины Северной Калифорнии.

В зрелом возрасте Джобс сохранил студенческие пищевые привычки. А в 2003 году ему диагностировали редкую форму рака поджелудочной железы. Эксцентричный бизнесмен отказался от операции, обратившись к альтернативной медицине. Он лечил себя фруктовыми соками и морковью. Спустя пять лет часть поджелудочной железы ему все-таки вырезали.

После этого Лорен Пауэлл все же включила в рацион супруга белки, которые он не употреблял десятилетиями. Однако здоровье Джобса продолжало ухудшаться. Сооснователь Apple в 2011 году. По словам доктора Рамзи Амира, его первоначальный выбор альтернативного лечения «привел к неоправданно ранней смерти».