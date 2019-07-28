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Китай сокращает свои активы в долларах

29.07.2019 17:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Китай сокращает свои активы в долларах

В 2005 году доля доллара США в валютных резервах Китая составляла 79%, к 2014 году она сократилась до 58%. Структуру своих валютных резервов власти КНР раскрыли впервые, и более поздних данных пока нет.

Государственное управление валютного контроля Китая (SAFE, State Administration of Foreign Exchange) впервые раскрыло данные о структуре валютных резервов страны, сообщает издание South China Morning Post (SCMP). Впрочем, свежих данные ведомство не сообщило, ограничившись сведениями пятилетней давности.

Опубликованная SAFE информация свидетельствует о развитии процесса дедолларизации валютных резервов Китая в 2005-2014 годах. Если в 2005 году доля долларовых активов составляла 79%, то через девять лет она сократилась до 58%. Соответственно доля недолларовых активов в валютных резервах за то же время удвоилась, увеличившись с 21% до 42%.

В SAFE особо отметили, что доля доллара США в валютных резервах к 2014 году оказалась ниже среднемировой (65%). «Структура валютных резервов с каждым днем становится все более диверсифицированной», - цитирует SCMP заявление ведомства.

По данным Европейского центрального банка, по итогам 2018 года доля доллара США в мировых валютных резервах в 2018 году сократилась до минимальных с момента создания зоны евро 61,7%. Доля евро в мировых резервах за тот же год выросла более чем на 1 п.п. - до 20,7%. Банк России в 2018 году сократил долю доллара в своих резервах с 45,8% до 22,7% прежде всего в пользу юаня (вырос с 2,8% до 14,2%) и евро (с 21,7% до 31,7%), пишет РБК.

К концу июня 2019 года общий объем валютных резервов Китая оценивался более чем в 3,12 трлн долларов. Таким образом, отмечает SCMP, если доля доллара США в резервах в 2014-2019 годах не снижалась, то ее объем составляет сейчас примерно 1,8 трлн долларов.

В то же время Китай продолжает наращивать объем золота в своих резервах. По данным SAFE, к концу мая 2019 года он составлял 61,61 млн тройских унций или 1916,3 тонны, тогда как годом ранее только 59,24 млн тройских унций или 1842,57 тонны.

 
 
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В 2005 году доля доллара США в валютных резервах Китая составляла 79%, к 2014 году она сократилась до 58%. Структуру своих валютных резервов власти КНР раскрыли впервые, и...
 
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