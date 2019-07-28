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Двое рабочих травмированы на стройке лабораторно-бытового комплекса БелАЭС

29.07.2019 17:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Островце следователи выясняют обстоятельства травмирования работников,  утеплявших административное  здание лабораторно-бытового комплекса строящейся Белорусской АЭС, сообщили в Следственном комитете.

"27 июля в 12 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о травмировании при исполнении трудовых обязанностей 59-летнего и 23-летнего работников одного из подразделений областного строительного предприятия, выполнявших утеплительные работы на административном здании лабораторно-бытового комплекса строящейся АЭС в Островце", - рассказали в СК.

По информации ведомства, следователи с участием специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз и Сморгонской межрайонной инспекции Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. Опрошены очевидцы случившегося и руководители.

"Установлено, что работники получили травмы в результате падения огороженной платформы (люльки) автовышки автомобиля "МАЗ" с монтажным стреловым подъемником. Предположительной причиной падения является сбой в работе оборудования. Оба работника были обеспечены средствами индивидуальной защиты", - отметили там.

Как подчеркнули в СК, выяснение всех обстоятельств продолжается в рамках необходимых проверочных и процессуальных действий. Изучается документация по организации охраны труда и технике безопасности. Назначено производство судебно-медицинских экспертиз для установления степени тяжести полученных работниками телесных повреждений. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Первая белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на ноябрь этого года, второго - на 2020 год. Президент Беларуси Александр Лукашенко в апреле заявил, что не исключает строительства второй БелАЭС "на востоке страны".

 
 
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В Островце следователи выясняют обстоятельства травмирования работников,  утеплявших административное  здание лабораторно-бытового комплекса строящейся...
 
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