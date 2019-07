"Гродно Азот" рассматривает предложения 4 компаний по строительству азотного комплекса стоимостью $1,6 млрд

Источник материала: Интерфакс

Предложения по строительству "под ключ" нового азотного комплекса от четырех иностранных компаний официально приняты к рассмотрению в ОАО "Гродно Азот", сказано в сообщении белорусского предприятия.

В конкурсе участвуют три китайские и одна итальянская компания: China National Complete Plant Import and Export Corp. Ltd., CITIC Construction Co., Ltd., China Machinery Industry Construction Group Inc. и Tecnimont S.p.A (Италия).

"В ближайшее время работы будут оценены по специальным критериям, после чего будет определён победитель и заключён контракт", - сказано в сообщении предприятия.

В сообщении поясняется, что в понедельник конкурсная комиссия провела процедуру вскрытия конвертов с технико-коммерческими предложениями, поступившими в рамках конкурса по выбору генерального подрядчика.

Как сообщалось, конкурсная документация была передана девяти иностранным компаниям из Китая, Швейцарии, Италии, Южной Кореи, Франции и Японии.

"Гродно Азот" готовится к реализации масштабного проекта по строительству нового азотного комплекса стоимостью около $1,6 млрд. Годовые мощности по производству аммиака составят 875 тыс. тонн, карбамида - 1 млн 225 тыс. тонн, водорода - 200 млн куб. м. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован в конце 2024 года.

Также сообщалось, что в феврале ОАО "Гродно Азот" ввело в эксплуатацию новый цех азотной кислоты мощностью 1,2 тыс. тонн в сутки, в результате годовые мощности предприятия по выпуску карбамидо-аммиачной смеси (КАС) выросли в 1,6 раза - с 750 тыс. до 1,2 млн тонн. Объем освоенных инвестиций превысил $100 млн. Строительство цеха началось в октябре 2015 года. В результате реализации проекта предприятие рассчитывает увеличить годовую выручку на $200 млн.

ОАО "Гродно Азот" занимается производством азотных минеральных удобрений, аммиака, капролактама, метанола и другой продукции. Государству принадлежат 99,97% акций.