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В Украине планируют создать международный русскоязычный канал для "борьбы за умы" - замглавы офиса президента

29.07.2019 17:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал, рассказал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла "бороться за умы" украинцев на неконтролируемых территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", - сообщил Тимошенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это был государственный канал. "Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", - указал Тимошенко.

 
 
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В Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал, рассказал заместитель главы офиса президента...
 
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