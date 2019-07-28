Водители назвали авто, которые их удовлетворяют

Источник материала: Интерфакс

Эксперты J.D. Power подготовили рейтинг авто, оценив их ценность по таким показателям как общая привлекательность, надежность, функциональность.

В целом специалисты разобрали машины по 90 параметрам. Средний уровень составил 823 балла из 1000 (в прошлом году - 820), как отметили авторы исследования. Показатели улучшили 22 из 32 оцениваемых брендов.

Самым неломким брендом рейтинга стал Porsche (891 баллов). Вторая позиция - у BMW и Genesis (868), у Audi (867) и Volvo (863).



Что касается конкретных моделей:







Вице-президент JD Power Дейв Сарджент отметил, - автомобилисты ожидают от производителей улучшений в основном в вопросах безопасности и информационно- развлекательных систем.