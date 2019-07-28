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Театр кукол в Могилеве остался без главного режиссера - Игорь Казаков уволился
Источник материала: Tut.by
Игорь Казаков оставил пост главного режиссера Могилевского областного театра кукол,
Игорь Казаков проработал в театре 13 лет, в должности главного режиссера — почти 10 лет. Его многочисленные спектакли как для детей, так и для взрослых зрителей отмечены различными премиями и дипломами, признаны победителями творческих республиканских и международных конкурсов.
Во время работы Казакова главным режиссером каждый спектакль был прорывным, в театр пришли новые формы, способы подачи, технологии и особый юмор. В Театр кукол наконец пришли взрослые — на взрослые же постановки.
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С новым местом работы пока не определился, хотя признался, что предложения есть.
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