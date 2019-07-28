Театр кукол в Могилеве остался без главного режиссера - Игорь Казаков уволился

Источник материала: Tut.by

Игорь Казаков оставил пост главного режиссера Могилевского областного театра кукол, сообщает Mogilevnews.by. Он написал заявление на увольнение, причину не назвал. С новым местом работы пока не определился, хотя признался, что предложения есть.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Игорь Казаков проработал в театре 13 лет, в должности главного режиссера — почти 10 лет. Его многочисленные спектакли как для детей, так и для взрослых зрителей отмечены различными премиями и дипломами, признаны победителями творческих республиканских и международных конкурсов.

Во время работы Казакова главным режиссером каждый спектакль был прорывным, в театр пришли новые формы, способы подачи, технологии и особый юмор. В Театр кукол наконец пришли взрослые — на взрослые же постановки.

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