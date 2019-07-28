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Сколько белорусов получает пенсию больше 500 рублей, а сколько - до 200 рублей
Источник материала: Tut.by
В Беларуси продолжает расти число тех, кто получает пенсию за выслугу лет. Это государственные служащие, которые выработали определенный стаж. На начало этого года насчитывалось 39,6 тысячи получателей этих выплат. Для сравнения: на начало 2014 года их было 34,5 тысячи человек, следует из данных Белстата. Продолжает расти также число тех, кто получает социальную пенсию, средний размер которой в прошлом году составил 198,7 рубля.
Средний размер назначенных пенсий за выслугу лет в 2018 году составил 519,9 рубля. Эта сумма на 96,4 рубля больше, чем годом ранее.
В Минтруда раньше
При этом сокращается число тех, кто получает пенсию за особые услуги. На начало этого года насчитывалось 4,4 тысячи человек. К примеру, на начало 2014 года их было 5,4 тысячи. Средний размер пенсий за особые услуги в прошлом году составил 588 рублей — на 95,9 рубля меньше, чем годом ранее.
При этом в Беларуси продолжает расти число тех, кому выплачивают социальную пенсию. На начало этого года в целом по стране насчитывалось 71,8 тысячи получателей этих выплат, а на начало 2014-го — 57,4 тысячи. Средний размер социальных пенсий в 2018 году составил 198,7 рубля.
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В Беларуси продолжает расти число тех, кто получает пенсию за выслугу лет.
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