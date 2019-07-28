Сколько белорусов получает пенсию больше 500 рублей, а сколько - до 200 рублей

Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжает расти число тех, кто получает пенсию за выслугу лет. Это государственные служащие, которые выработали определенный стаж. На начало этого года насчитывалось 39,6 тысячи получателей этих выплат. Для сравнения: на начало 2014 года их было 34,5 тысячи человек, следует из данных Белстата. Продолжает расти также число тех, кто получает социальную пенсию, средний размер которой в прошлом году составил 198,7 рубля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Средний размер назначенных пенсий за выслугу лет в 2018 году составил 519,9 рубля. Эта сумма на 96,4 рубля больше, чем годом ранее.

В Минтруда раньше поясняли , что пенсии госслужащих за выслугу лет несколько выше пенсий по возрасту на общих основаниях. «Более высокая пенсия — это определенная компенсация тех ограничений, которые установлены для них в период прохождения государственной службы, — отмечали в ведомстве.

При этом сокращается число тех, кто получает пенсию за особые услуги. На начало этого года насчитывалось 4,4 тысячи человек. К примеру, на начало 2014 года их было 5,4 тысячи. Средний размер пенсий за особые услуги в прошлом году составил 588 рублей — на 95,9 рубля меньше, чем годом ранее.

Получателями пенсий за особые заслуги, в частности, являются герои Беларуси, герои Советского Союза, герои социалистического труда; граждане, награжденные орденами Отечества, «За службу Родине», Славы, Трудовой Славы; женщины, родившие и воспитавшие девять и более детей и награжденные одной из следующих государственных наград: медалью «Медаль материнства», орденами Матери, «Материнская слава», «Мать-героиня»; народные и заслуженные артисты Беларуси; лауреаты госпремий; граждане, занимавшие высшие государственные должности в Беларуси; победители и призеры Олимпийских, Паралимпийских игр, чемпионы мира и Европы.

При этом в Беларуси продолжает расти число тех, кому выплачивают социальную пенсию. На начало этого года в целом по стране насчитывалось 71,8 тысячи получателей этих выплат, а на начало 2014-го — 57,4 тысячи. Средний размер социальных пенсий в 2018 году составил 198,7 рубля.