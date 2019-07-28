ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Статистика. Осиповичский район в январе-июне

29.07.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

Промышленное производство. В I полугодии его объем по организациям промышленности Осиповщины, учитываемым в текущем порядке, в фактических ценах составил 238,6 млн руб. Объем отгруженной продукции промышленными организациями — 242,3 млн рублей, в т.ч. инновационной — 4,9 млн. Удельный вес последней в общем объеме отгруженной — 2%.

На складах промышленных организаций района на 1 июля осталось нереализованной продукции на 24,2 млн рублей — 61,1% среднемесячного объема производства (на 1 июня — 80%).

Сельское хозяйство. В сельхозорганизациях, учитываемых в текущем порядке, объем производства продукции сельского хозяйства по сравнению с I полугодием 2018 г. в сопоставимых ценах возрос на 5,3%.

На 1 июля в районе заготовлено кормов из трав 10,5 тыс. тонн кормовых единиц — на 4,6% больше, чем год назад. Сенажа заготовлено 32,2 тыс. т (109,8%), сена — 2,2 тыс. (70,5%), силоса — 2,1 тысячи (в 7,2 раза больше).

Реализация скота на убой (в живом весе) составила 1 тыс. тонн. Молока произведено 13,2 тыс. т, реализовано по всем каналам сбыта 10,9 тысячи.

Средний удой молока от коровы — 1950 килограммов.

Инвестиции в основной капитал и строительство. В I полугодии использовано 25,4 млн руб. инвестиций в основной капитал, строительно-монтажные работы выполнены на 14,1 млн рублей, инвестиции на приобретение машин, оборудования, транспортных средств составили 8,4 миллиона (33% общего объема инвестиций).

На жилищное строительство использовано 3,9 млн рублей инвестиций — 15,3% к их общему объему. Введено в эксплуатацию 2,7 тыс. м2 общей площади жилья.

Объем подрядных работ по виду деятельности «Строительство» выполнен на 11,6 млн руб. — в сопоставимых ценах в 1,6 раза выше уровня января-июня 2018 г.

Внешняя торговля. Оборот ее товарами организаций района в январе-мае составил $66,1 млн и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 18,5%. Экспортировано товаров на $37,9 миллиона (больше в 1,7 раза), импортировано — на $28,2 млн (меньше на 16,3%). Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительным в размере $9,7 млн долларов (январь-май 2018 г. — отрицательное в сумме $11,6 миллиона).

За этот период зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций с 51 страной мира. Товары поставлялись на рынки 35 стран, импортировались — из 32. Основными торговыми партнерами являлись Российская Федерация — 58,6% всего объема товарооборота, Украина — 15,6%, Германия — 9,2%, Тайвань (Китай) — 3,7% и Чехия — 1,6%.

Потребительский рынок. Розничный товарооборот района — 83,1 млн рублей — увеличился по сравнению с I полугодием 2018 г. в сопоставимых ценах на 4,1%. Организациями торговли реализовано товаров населению на 75,1 млн руб. На долю продовольственных товаров приходилось 64,5% от общего объема проданных, на их приобретение затрачено 48,5 млн руб. Непродовольственных товаров за этот период продано на 26,6 миллиона.

Финансы. Чистая прибыль организаций за январь-май по сравнению с прошлогодним периодом выросла на 40,9% — 4 млн руб. Рентабельность продаж — 3,6%, рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг — 4,1%. Рентабельными были 70,6% организаций района.

Занятость населения и зарплата. В мае в экономике района было занято 21,2 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец июня — 0,4% от численности рабочей силы — как и на конец июня 2018 г.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников (без микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности) в I полугодии — 881,3 рубля (в т.ч. в июне — 922) — увеличилась по сравнению с маем на 3% (на 27 рублей).

Реальная зарплата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) по сравнению с I полугодием 2018 г. выросла на 4,3%, в июне по сравнению с маем — на 3,1%.

Главное статуправление Могилевской области.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Промышленное производство. В I полугодии его объем по организациям промышленности Осиповщины, учитываемым в текущем порядке, в фактических ценах составил 238,6...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гоняет, как бильярдные шары: зачем Лукашенко тасует местную вертикаль?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика