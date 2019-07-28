Статистика. Осиповичский район в январе-июне

Источник материала: Асiповiцкi край

Промышленное производство. В I полугодии его объем по организациям промышленности Осиповщины, учитываемым в текущем порядке, в фактических ценах составил 238,6 млн руб. Объем отгруженной продукции промышленными организациями — 242,3 млн рублей, в т.ч. инновационной — 4,9 млн. Удельный вес последней в общем объеме отгруженной — 2%.

На складах промышленных организаций района на 1 июля осталось нереализованной продукции на 24,2 млн рублей — 61,1% среднемесячного объема производства (на 1 июня — 80%).

Сельское хозяйство. В сельхозорганизациях, учитываемых в текущем порядке, объем производства продукции сельского хозяйства по сравнению с I полугодием 2018 г. в сопоставимых ценах возрос на 5,3%.

На 1 июля в районе заготовлено кормов из трав 10,5 тыс. тонн кормовых единиц — на 4,6% больше, чем год назад. Сенажа заготовлено 32,2 тыс. т (109,8%), сена — 2,2 тыс. (70,5%), силоса — 2,1 тысячи (в 7,2 раза больше).

Реализация скота на убой (в живом весе) составила 1 тыс. тонн. Молока произведено 13,2 тыс. т, реализовано по всем каналам сбыта 10,9 тысячи.

Средний удой молока от коровы — 1950 килограммов.

Инвестиции в основной капитал и строительство. В I полугодии использовано 25,4 млн руб. инвестиций в основной капитал, строительно-монтажные работы выполнены на 14,1 млн рублей, инвестиции на приобретение машин, оборудования, транспортных средств составили 8,4 миллиона (33% общего объема инвестиций).

На жилищное строительство использовано 3,9 млн рублей инвестиций — 15,3% к их общему объему. Введено в эксплуатацию 2,7 тыс. м2 общей площади жилья.

Объем подрядных работ по виду деятельности «Строительство» выполнен на 11,6 млн руб. — в сопоставимых ценах в 1,6 раза выше уровня января-июня 2018 г.

Внешняя торговля. Оборот ее товарами организаций района в январе-мае составил $66,1 млн и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 18,5%. Экспортировано товаров на $37,9 миллиона (больше в 1,7 раза), импортировано — на $28,2 млн (меньше на 16,3%). Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительным в размере $9,7 млн долларов (январь-май 2018 г. — отрицательное в сумме $11,6 миллиона).

За этот период зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций с 51 страной мира. Товары поставлялись на рынки 35 стран, импортировались — из 32. Основными торговыми партнерами являлись Российская Федерация — 58,6% всего объема товарооборота, Украина — 15,6%, Германия — 9,2%, Тайвань (Китай) — 3,7% и Чехия — 1,6%.

Потребительский рынок. Розничный товарооборот района — 83,1 млн рублей — увеличился по сравнению с I полугодием 2018 г. в сопоставимых ценах на 4,1%. Организациями торговли реализовано товаров населению на 75,1 млн руб. На долю продовольственных товаров приходилось 64,5% от общего объема проданных, на их приобретение затрачено 48,5 млн руб. Непродовольственных товаров за этот период продано на 26,6 миллиона.

Финансы. Чистая прибыль организаций за январь-май по сравнению с прошлогодним периодом выросла на 40,9% — 4 млн руб. Рентабельность продаж — 3,6%, рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг — 4,1%. Рентабельными были 70,6% организаций района.

Занятость населения и зарплата. В мае в экономике района было занято 21,2 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец июня — 0,4% от численности рабочей силы — как и на конец июня 2018 г.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников (без микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности) в I полугодии — 881,3 рубля (в т.ч. в июне — 922) — увеличилась по сравнению с маем на 3% (на 27 рублей).

Реальная зарплата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) по сравнению с I полугодием 2018 г. выросла на 4,3%, в июне по сравнению с маем — на 3,1%.

Главное статуправление Могилевской области.