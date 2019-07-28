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Погода на неделе: похолодает

29.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларуси на этой неделе станет прохладнее, местами ожидаются кратковременные дожди.

Во вторник, 30 июля, будет преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит от 7-9 градусов выше нуля по северо-востоку до плюс 18-20 по юго-западу страны. Днем будет в основном 17-23 градуса тепла, по юго-западу воздух прогреется до 24-28 градусов.

В среду, 31 июля, будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по Брестской области, а днем в отдельных районах по северо-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, по юго-западу - плюс 13-16. Днем в основном будет 14-21 градус тепла, лишь местами по югу страны столбик термометра поднимется до плюс 25.

В четверг, 1 августа, будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах по западу страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля. Днем будет в основном 16-23 градуса тепла, по юго-западу - плюс 24-25.

В пятницу, 2 августа, местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов выше нуля. Днем будет 18-25 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 27.


Источник: БелТА

 
 
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В Беларуси на этой неделе станет прохладнее, местами ожидаются кратковременные дожди.
 
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