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ГАИ: на проспекте Дзержинского возле станции метро «Михалово» левые повороты открывать не будут

29.07.2019 18:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичные водители высказывают недовольство о перекрестке проспекта Дзержинского, где к магистрали примыкают улицы Гурского и Уманская: «Ездить там стало плохо, верните все, как было». Проблема появилась из-за того, что перед проведением II Европейских игр на этой магистрали закрыли левые повороты — для разгрузки дороги. После окончания соревнований почти везде вернули прежнюю организацию дорожного движения, а вот возле станций метро «Михалово» и «Грушевка» забыли.


— Пережили мы временные неудобства на дорогах, связанные с Европейскими играми. После соревнований везде вернули левые повороты, а возле Уманской, Гурского и Щорса, наверное, забыли. Я каждый день еду этим путем на работу: мне с Дзержинского надо на Уманскую поворачивать. Но я не могу этого сделать — поворота налево нет. Это очень неудобно, — рассказал автомобилист Александр. — А если нужно с работы отъехать куда-то, то приходится несколько раз на себе это испытывать. Причем дальше по проспекту повороты открыты, там все нормально. А здесь что, забыли?

Раньше на этом перекрестке на светофоре были установлены дополнительные секции со стрелками налево, сейчас их нет. Изменилась и дорожная разметка, которая запрещает поворачивать транспорту налево. Несмотря на запрет водители нарушают ПДД и стремятся проскочить налево при смене сигналов светофора.


— В час пик вообще здесь страшно: кто-то стоит, чтобы повернуть налево. Другим надо прямо — они гудят безостановочно, водители ругаются, матом друг друга посылают. Кто-то из этой полосы пытается вырулить, чтобы ехать дальше по Дзержинского — это непросто сделать, потому что по соседней полосе сплошной поток идет, те тоже начинают сигналить. Очень нервная ситуация здесь сложилась, — эмоционально рассказал мужчина.


AUTO.TUT.BY понаблюдал за перекрестком днем, когда машин было намного меньше, чем в час пик. Но даже в это время мы заметили водителей легковушек, которые поворачивают налево из левой крайней полосы.

Оказывается, про левые повороты в ГАИ Минска не «забыли»: такую схему движения на этом перекрестке утвердили, об этом сообщили в телеграм-канале «Пост ГАИ».

«Левый поворот (дополнительная секция налево) с проспекта Дзержинского на улицы Уманскую и Гурского оставлен закрытым после проведения Европейских игр».


Такая схема движения предлагается если авто нужно попасть с проспекта Дзержинского на улицу Гурского (при движении со стороны МКАД)

Схема, следуя которой авто сможет попасть на улицу Уманскую и Железнодорожную, при движении со стороны центра

Причина такого решения в оптимизации графика светофорного регулирования этих улиц. Предполагается, это существенно повысит пропускную способность пересечения проспекта Дзержинского с улицами Гурского и Уманская.

Поворот налево с проспекта Дзержинского на улицу Уманская со стороны центра города разрешен только для маршрутного пассажирского транспорта.

 
Теги: Минск
 
 
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Левый поворот (дополнительная секция налево) с проспекта Дзержинского на улицы Уманскую и Гурского оставлен закрытым после проведения Европейских игр.
 
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