Почему учеба в белорусских вузах становится всё более популярной среди иностранцев

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сейчас в Беларуси учится более 20 тысяч иностранных студентов. Больше всего среди них молодых людей из Средней Азии (Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан) и России. Ожидается, что в 2019 студентов из других стран будет еще больше. Иностранцы, как принято считать, приезжают учиться в Беларусь по одной причине – невысокая стоимость обучение в вузах. Но только ли в деньгах дело?

Мы пообщались с четырьмя девушками, которые приехали на учебу в Беларусь из разных стран, и узнали, почему они выбрали именно Минск, что их удивляет в нашей стране и планируют ли они возвращаться домой.

Улететь на учебу за 7 000 км от дома

Евгения Пяшина приехала поступать в Беларусь из России, из далекой Находки (расстояние от Минска до Находки – больше 7000 километров). Она хочет учиться на факультете журналистики Белорусского государственного университета (БГУ), хотя еще недавно планировала выбирать вуз на родине.





«Выбирала я долго, около двух лет. Сначала хотела учиться в Краснодаре, но после изменения цены я поняла, что это не для меня. БГУ стал идеальным вариантом, который сочетает в себе и более-менее приемлемую стоимость, и, что самое главное – тут есть подходящая для меня специальность. Так что, выбор был очевиден. Да и отец был рад, что я еду в Беларусь», – рассказывает Евгения Пяшина.

В Беларуси когда-то жили дальние родственники Евгении, так что, как говорит она сама, это повлияло на нее на подсознательном уровне. Хотя абитуриентка из Находки указывает и на более конкретные причины, которые привели ее в Минск.

«Во-первых, тут очень чисто. Буквально на каждом углу стоят урны. Правда, в Минске, как мне показалось за неделю жизни здесь, еще маловато контейнеров для раздельного сбора мусора. Во-вторых, тут приветливые и милые люди. Возможно, это просто мое субъективное мнение. Ну и, в-третьих, это стоимость обучения», – говорит Евгения.

Особых запросов на жизнь в Беларуси у Евгении нет. Девушка просто надеется, что в Минске ей будет комфортно и интересно учиться.

«Планов вроде и много, а вроде их и нет вовсе. Пока надеюсь лишь на то, что смогу найти себя в любимом деле, и что журфак мне в этом поможет. В остальном же я не люблю загадывать», – заключает девушка.

В белорусский университет – из-за полярного круга

Наша следующая героиня – Яна Наполова, она тоже приехала из России. Яна уже отучилась год в БГУ и рада, что свой выбор при поступлении остановила именно на Беларуси.





«До начала моей учебы я много раз была в Беларуси – ездила с танцевальным коллективом на конкурсы, да и самостоятельно путешествовала. Правда, из Мурманска, откуда я родом, часто не поездишь в Беларусь – на поезде ехать чуть больше двух дней, а самолеты очень дорогие. Каждый раз Минск кажется мне очень чистым и светлым городом. Еще мне нравятся белорусы: они очень приветливые и готовы всегда помочь. Я сама стала чаще улыбаться, пожив год в Беларуси. Знаю, что многие едут сюда из-за стоимости высшего образования, но у меня другой случай. Я поступила в Россию на бюджет, но не на ту специальность. Поэтому решила следовать за своей мечтой – и вот я здесь», – рассказывает девушка.

Когда Яна приехала в Беларусь, она долго привыкала к белорусским рублям и постоянно пыталась определить, чем белорусы отличаются от россиян. Если с валютой студентка журфака уже справляется более-менее, то об отличии братских народов, признается, теперь знает практически все.

«В Беларуси для меня до сих пор кажутся необычными деньги и цены. Вроде бы в магазинах все дешево, но деньги у студента быстро заканчиваются. Еще здесь очень вкусное мясо (так говорит моя мама), именно поэтому, когда она приезжает в Минск, сразу же идёт в мясной отдел. Белорусы очень приветливые и открытые, всегда (или почти всегда) готовы тебе помочь. А еще то, к чему мне было очень сложно привыкнуть, – по сравнению и с Мурманском, и с Москвой, люди здесь никуда не торопятся. Иногда бывает, что в час пик обгоняют друг друга, но не более того», – говорит Яна.

Но несмотря на то, что Яне в Беларуси очень нравится, она сразу после окончания учёбы планирует вернуться на родину.

«Мне нравится в Беларуси, но я хочу вернуться в Россию, там мой дом и там я чувствую себя комфортнее. Возможно, буду поступать в магистратуру на режиссера, хотя кто знает, как жизнь повернется», – признается студентка.

Чем белорусы удивляют армян

Интересная история и у Кристине Оганнисян. Она приехала из Армении к своему отцу, который в Беларуси продолжает семейное дело дедушки. Кристине признается, что уезжать из родной страны было тяжело, но сейчас она рада, что семья рядом, так что они могут друг друга поддерживать. И, конечно, так легче адаптироваться к новой обстановке.





«С самого начала, когда я приехала, меня удивляли многие вещи. Например, люди обращают внимание на мою внешность: черные густые волосы и брови, чем-то необычный взгляд и глубокие глаза. Но больше всего удивляла культура общения. Беларусь и Армения в этом плане совершенно разные страны. Еще одно отличие – это, скажем так, романтические отношения. Армения – достаточно консервативная страна, и чтобы мальчик начал встречаться с девочкой, ему нужно пройти целую процедуру: сначала спросить разрешение у брата, потом изучить ее интересы и увлечения и только уже потом предложить встречаться. Я знаю, что многие думают, будто у нас родители выдают замуж невесту – это уже давно не так. Кстати, деньги легче заработать в Беларуси, но здесь все и дороже, чем в Армении. Но вообще, несмотря на все отличия, мы довольно похожи: оба народа гостеприимны и доброжелательны, любят свою Родину и гордятся ей. В конце концов, мы все очень любим праздники! Только, если честно, в Армении праздники проходят с бОльшим размахом, нежели в Беларуси – такой мы народ!», – смеется студентка.

После окончания университета Кристине хочет вернуться в Армению и продолжать учиться в магистратуре. Но у нее останется много воспоминаний, одно из которых связано со знаменитым национальным блюдом армян.

«Мы как-то поехали с моими белорусскими друзьями на природу, делать шашлык. Когда сели за стол, я была немного встревожена тем, что ребята кушали мясо с мангала не руками, а резали его на кусочки. Я удивленно несколько минут смотрела на них, потому что первый раз такое видела в своей жизни. Еще обратила внимание на процесс готовки шашлыка: мы не добавляем ни майонез, ни уксус, ни вино. Мясо маринуется исключительно в собственном соку с добавлением ароматных приправ, лука, зелени и перца», – рассказывает Кристине.

Кристине рада, что оказалась в Беларуси, потому что для нее это возможность погрузиться в новую культуру, выучить новый язык и познакомиться с интересными людьми (а еще удивляться количеству рецептов маринада шашлыка).

Впечатления выпускников белорусских вузов

Последняя наша героиня – Полина Довгиленко. Полина, как и прошлые героини, приехала из России, только факультет журналистики она уже окончила. В планах у нее поучиться в магистратуре, купить билет до Тихого океана и отправиться спасать водных обитателей от пластика.





Сейчас о начале своей учебы в Беларуси Полина вспоминает с улыбкой. О БГУ она никогда не слышала, и когда до поступления был год, она искала подходящие факультеты. Остановилась на Белгосуниверситете, потому что журфак был наиболее подходящим местом. Полина отучилась четыре года в Минске.

«Нравится Минск с его размеренным темпом. Не понимаю людей, которые считают белорусскую столицу некрасивой. Город меняется, и меняется в лучшую сторону. Нравится, что такси в Минске стоит всего ничего. Честно, даже не знаю, зачем личный автомобиль, если есть хороший общественный транспорт и доступное такси, ну и каршеринг на худой конец. Нравится компактность Беларуси. Можно объехать вдоль и поперек. Леса, озера, болота. К слову, никогда бы не подумала, что буду восхищаться болотами. Припять и Полесье – просто невероятная красота! Что касается будущего. Мама очень попросила меня еще пару лет «посидеть» в Минске. Окончу магистратуру и там будет видно, где и чем я буду заниматься», – говорит Полина.

Полина, в отличие от предыдущих героинь, считает, что белорусы отличаются не только добротой и гостеприимством, но и речевой манерой и умением конвертировать валюты в голове.

«Многие говорят, что белорусы крайне добрые, открытые и гостеприимные. Могу сказать, что русские такие же. Не зря же душа у русского человека широкая. А еще мы такие же терпеливые и покорные. Из отличий могу назвать речевую манеру. Говорим мы по-разному. И речь сейчас не только про «шуфлядку – таким словом белорусы называют «выдвижной ящик». До сих пор мне режет слух часто употребляемые выражения вроде «слаживать вещи» или «мне болит» вместо «у меня болит». И звук «т’» такой мягкий только у русских. Поэтому на первом курсе некоторые товарищи мне даже завидовали. Многие белорусы, которых я встречала, хорошо ориентируются в курсах валют. Конвертируют в уме и доллары, и рубли, и евро. Вот-вот и в юанях считать начнут. Среди моих русских друзей мало кто сходу сможет назвать даже примерно курс доллара», – рассказывает девушка.

Учеба в Беларуси финансово выгодна и иностранным студентам, и принимающим их университетам. Однако для страны в таком учебном гостеприимстве есть еще одна большая польза. Получив отличное образование, молодые люди возвращаются к себе на родину и там становятся высококвалифицированными специалистами. Многие быстро строят карьеру и даже занимают высокие должности в своих странах. О студенческих годах и о Беларуси у них остаются в большинстве своем только положительные воспоминания и эмоции. Поэтому через образование Беларусь, по-простому говоря, расширяет круг своих друзей по всему миру.