Источник материала: Новости Волковыска

Под таким девизом с 29 июля по 4 августа на территории области проводится комплекс дополнительных мероприятий, направленных на снижение детского дорожного травматизма.

Вызвана она резко ухудшившейся на дорогах обстановкой с юными участниками движения.

С начала года в области в автоавариях травмы получили 30 детей, 2 погибли. Наиболее распространенной категорией являются дети-пассажиры - в 11 ДТП травмы и увечья получили 15 несовершеннолетних. К слову, погибшими также были дети-пассажиры. 19 из 28 ДТП совершены по причине игнорирования Правил взрослыми водителями.

В ходе проводимых мероприятий сотрудники ГАИ будут уделять особое внимание правилам перевозки несовершеннолетних пассажиров в личном, маршрутном и экскурсионном транспорте. Помимо этого будут организованы посещения детских оздоровительных лагерей и трудовых коллективов.

Главная цель акции - обратить внимание взрослых на проблему детской смертности на дорогах - ведь именно по причине нарушения Правил взрослыми чаще всего и происходят аварии!