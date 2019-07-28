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Павел Мамаев и Александр Кокорин рассказали, как их приняли в колонии

29.07.2019 19:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и бывший нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказали, как их приняли в колонии, передает "Чемпионат".

Кокорин: "Все было как у всех. Сначала попали на карантин. Раздели догола, выдали робу. Забрали все неположенные вещи — цветную одежду для спорта, например. На карантине мы пробыли ровно неделю, после чего попали в 8-й отряд. Видели там большое помещение, где телевизор смотрят? Вот мы туда зашли, там все собрались и подняли за нас кружки чифира, сказали: "Добро пожаловать". Это такой обряд. Никакой "прописки" не было. Не нужно было ни на какие вопросы каверзные отвечать, никакие задания выполнять". 

Мамаев: "Как мы поняли, здесь нас весь лагерь ждал. Арестанты приняли по-доброму. Всем интересно было с нами поговорить, так что в первое время голова кипела. Научились пить чифир? Еще в "Бутырке".
 
 
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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и бывший нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказали, как их приняли в колонии, передает "Чемпионат".
 
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