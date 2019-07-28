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Поставки газа в Литву из Беларуси возобновились после окончания ремонта газопровода

29.07.2019 19:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поставки газа в Литву в понедельник возобновлены после окончания ремонта в Белоруссии магистрального газопровода Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, сообщает оператор литовской газопередающей системы Amber Grid.

По информации литовской компании, продолжавшиеся с 8 июля в течение трех недель ремонтные работы на точке приема-передачи газа в Котловке на литовско-белорусской границе, завершены 28 июля, как и планировалось.

Газ в Калининградскую область РФ все это время поставлялся через Латвию, а оттуда - в Литву.

"Газ бесперебойно поставлялся в Литву из двух источников - терминала сжиженного природного газа в Клайпеде и из России через Латвию", - говорится в сообщении.

Amber Grid ранее отмечала, что ремонтные работы в Беларуси планировались заранее из-за обнаруженных во время диагностики проблем.

Магистральный газопровод Минск-Вильнюс компания "Газпром трансгаз Беларусь" (100%-ная "дочка" Газпрома", является оператором белорусского участка газопровода Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград) ремонтировала летом 2015 года и в 2018 году, сообщали белорусские СМИ.


"Газпром трансгаз Беларусь" обеспечивает газоснабжение потребителей Беларуси и обеспечивает транзит российского газа по территории республики в Калининградскую область, Литву, Украину, Польшу.
 
Теги: Минск
 
 
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Поставки газа в Литву в понедельник возобновлены после окончания ремонта в Белоруссии магистрального газопровода Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, сообщает...
 
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