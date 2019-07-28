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Поставки газа в Литву из Беларуси возобновились после окончания ремонта газопровода
Источник материала: Партизан
Поставки газа в Литву в понедельник возобновлены после окончания ремонта в Белоруссии магистрального газопровода Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, сообщает оператор литовской газопередающей системы Amber Grid.
По информации литовской компании, продолжавшиеся с 8 июля в течение трех недель ремонтные работы на точке приема-передачи газа в Котловке на литовско-белорусской границе, завершены 28 июля, как и планировалось.
Газ в Калининградскую область РФ все это время поставлялся через Латвию, а оттуда - в Литву.
"Газ бесперебойно поставлялся в Литву из двух источников - терминала сжиженного природного газа в Клайпеде и из России через Латвию", - говорится в сообщении.
Amber Grid ранее отмечала, что ремонтные работы в Беларуси планировались заранее из-за обнаруженных во время диагностики проблем.
Магистральный газопровод Минск-Вильнюс компания "Газпром трансгаз Беларусь" (100%-ная "дочка" Газпрома", является оператором белорусского участка газопровода Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград) ремонтировала летом 2015 года и в 2018 году, сообщали белорусские СМИ.
"Газпром трансгаз Беларусь" обеспечивает газоснабжение потребителей Беларуси и обеспечивает транзит российского газа по территории республики в Калининградскую область, Литву, Украину, Польшу.
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Поставки газа в Литву в понедельник возобновлены после окончания ремонта в Белоруссии магистрального газопровода Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, сообщает...
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