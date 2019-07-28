Прокурор запросил от 3 до 8 лет для обвиняемых по делу экс-начальника угрозыска Чечерского РОВД

Так, главного фигуранта дела гособвинитель потребовал приговорить к восьми годам колонии усиленного режима со штрафом 7650 рублей, лишением специального звания "майор милиции", а также лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на пять лет.





Для юриста больницы Марины Евстратенко, обвиняемой в завладении имуществом путем обмана и подделке документов, прокурор запросил наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев, и в связи с амнистией снизить этот срок на 1 год.





Евгения Донцова, обвиняемого в подстрекательстве к даче взятки, покушении на завладение чужим имуществом и мошенничестве, потребовал приговорить к 5 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима.





Алесе Иванчиковой за покушение на завладение чужим имуществом и мошенничество назначить наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии общего режима и снизить в связи с амнистией этот срок на 1 год.





Сестру милиционера Людмилу Евстратенко, на момент его задержания работавшую в райисполкоме, освободили от уголовной ответственности в связи с амнистией.









Напомним, экс-милиционер обвиняется в получении взятки, мошенничестве, превышении власти, подделке документов. По всем эпизодам Евстратенко свою вину отрицает категорически. Он и его адвокат утверждают, что его оговорили.





По версии же следствия, свою преступную деятельность Евстратенко начал еще в 2014 году. Тогда он был в должности старшего оперуполномоченного группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Чечерского РОВД.





Так, экс-милиционер подстрекал и склонял к даче взятки в сумме 300 рублей местного жителя за обещание не привлекать его к уголовной ответственности за употребление наркотических средств. Сделать это, по словам Евстратенко, было возможно, подменив результаты медицинских исследований обвиняемого.





Также он убедил местную жительницу, что за 400 долларов посодействует в освобождении ее родственника из изолятора временного содержания, куда тот попал по подозрению в хранении наркотиков. Позже Евстратенко пообещал женщине освободить родственника еще и от уголовной ответственности по этой статье. Та, утверждает следствие, передала милиционеру в общей сложности 2400 долларов.





В 2017 году за 600 долларов милиционер пообещал еще одному местному жителю подменить результаты биологических исследований, чтобы тот смог избежать уголовной ответственности за употребление и хранение наркотических средств.





В следующем эпиз е под угрозой фальсификации доказательств хранения наркотиков и распространения порнографических материалов Евстратенко убедил местного жителя продать своей бывшей теще дом. Недвижимость в 70 квадратных метров с постройками и участком земли обошлась покупателям в 5 тысяч долларов и Nissan Almera.









Другие свои преступные замыслы в одиночку бывший милиционер уже осуществить не мог — понадобились помощники. Так в деле появляются еще четыре фигуранта: сестра Евстратенко Людмила Евстратенко, его сожительница — Марина Евстратенко (однофамилица обвиняемого) и двое гражданских супругов из Ровковичей — Алеся Иванчикова и Евгений Донцов, работающие полеводами в местном хозяйстве. Все они замешаны в махинациях с недвижимостью и деньгами одиноких пенсионеров. Вину признают частично.





Знакомого полевода Евстратенко просит оформить опекунство над стариком из дома сестринского ухода. Гражданская жена Евстратенко, работающая юристом в местной больнице, помогла оформить соответствующие бумаги и забрать пенсионера из учреждения. В итоге пожилого мужчину переселили в домик в деревне, а ключи от его квартиры в Чечерске достались милиционеру.





В марте 2018 года в поле зрения Евстратенко попал другой пенсионер с деменцией. У пожилого мужчины был счет в банке на сумму 11 тысяч рублей и квартира. Милиционер снова привлек к делу знакомого полевода и его сожительницу, они должны были выступить опекунами, но официально соответствующие документы оформлены не были. Обманным путем (и снова не без помощи гражданской жены Евстратенко) старика отпустили из Нисимковичской больницы сестринского ухода, и компания вместе с ним прямиком отправилась в банк снимать со счета деньги мужчины. В одном из отделений сотрудница проявила бдительность и вызвала милицию. Началась проверка. Чтобы уйти от ответственности, Евстратенко подключил к делу сестру Людмилу, которая занимала должность управделами в Чечерском райисполкоме. Женщина оформила бумаги на опекунство над престарелым задним числом, а Евстратенко поместил их в материалы проверки. Но уйти от ответственности ему не удалось.



